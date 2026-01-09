Escándalo en la AFA: ¿qué puede pasar con la investigación que inició la Inspección General de Justicia?

De acuerdo a lo detallado en el informe, el primer citado será el auditor de los balances de la Superliga, Fernando Dubois, quien deberá dar explicaciones sobre los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2024. Al día siguiente será el turno de los contadores de la AFA: Claudia Carraro, responsable del balance 2017; Umberto Mucelli, a cargo de los ejercicios 2018 a 2021; y Claudio Bisurgi, quien certificó los balances de 2022, 2023 y 2024.