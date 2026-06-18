Revés judicial para el Gobierno: la AFA muda su sede a Pilar y queda fuera del control de la IGJ

En un fallo clave que redefine la supervisión sobre el fútbol argentino, la Cámara Civil convalidó el traslado de la sede social de la AFA a la localidad de Pilar. Con esta decisión, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia deja de estar bajo la jurisdicción de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal y pasa a ser fiscalizada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.