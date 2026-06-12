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El riesgo país perfora los 440 puntos y toca su nivel más bajo desde abril de 2018

La compresión de los diferenciales de tasa responde al renovado optimismo inversor tras el "upgrade" de S&P.

PROYECCIÓN. Standard & Poor´s y las pizarras financieras.
PROYECCIÓN. Standard & Poor´s y las pizarras financieras.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El riesgo país de Argentina cayó hoy a 433 puntos, su mínimo desde 2018, debido al optimismo inversor por la mejora en la calificación de deuda soberana anunciada por S&P.
  • La baja surge tras la mejora de nota de S&P (de CCC+ a B-) y la inflación de mayo de 2,1%. Esto ocurre en un mercado con bonos en alza y acciones argentinas en Wall Street a la baja.
  • Este hito consolida la confianza de los mercados en el plan económico de Milei, abriendo la puerta a un posible regreso al financiamiento internacional en el mediano plazo.
Resumen generado con IA

El mercado financiero argentino extiende hoy su racha positiva, impulsado por la mejora en la calificación de deuda soberana otorgada por S&P. El riesgo país, medido por el JP Morgan, retrocedió 10 unidades (-2,3%) para situarse en los 433 puntos básicos, al marcar un nuevo mínimo para la gestión de Javier Milei y regresa a niveles no vistos desde el inicio de la crisis cambiaria de 2018.

La compresión de los diferenciales de tasa responde al renovado optimismo inversor tras el "upgrade" de S&P (de CCC+ a B-) y el buen desempeño macroeconómico. En particular, el mercado celebró el dato de inflación de mayo (2,1%), que se ubicó por debajo de las previsiones y consolidó el escenario de desaceleración de precios.

Tendencias mixtas en bonos y acciones

Mientras los bonos soberanos operan con leves subas, los activos de renta variable muestran un comportamiento dispar. Los ADRs argentinos en Wall Street cotizan mayormente a la baja, destacándose los retrocesos de Telecom (-2,9%) y Mercado Libre (-1,8%). 

Este desacople ocurre en una jornada histórica para Nueva York, marcada por la salida a bolsa de SpaceX, la mayor IPO de la historia, que recaudó U$S 75.000 millones.

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