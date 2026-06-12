El riesgo país perfora los 440 puntos y toca su nivel más bajo desde abril de 2018

El mercado financiero argentino extiende hoy su racha positiva, impulsado por la mejora en la calificación de deuda soberana otorgada por S&P. El riesgo país, medido por el JP Morgan, retrocedió 10 unidades (-2,3%) para situarse en los 433 puntos básicos, al marcar un nuevo mínimo para la gestión de Javier Milei y regresa a niveles no vistos desde el inicio de la crisis cambiaria de 2018.