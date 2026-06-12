El riesgo país perfora los 440 puntos y toca su nivel más bajo desde abril de 2018

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó hoy a 433 puntos, su mínimo desde 2018, debido al optimismo inversor por la mejora en la calificación de deuda soberana anunciada por S&P.
- La baja surge tras la mejora de nota de S&P (de CCC+ a B-) y la inflación de mayo de 2,1%. Esto ocurre en un mercado con bonos en alza y acciones argentinas en Wall Street a la baja.
- Este hito consolida la confianza de los mercados en el plan económico de Milei, abriendo la puerta a un posible regreso al financiamiento internacional en el mediano plazo.
El mercado financiero argentino extiende hoy su racha positiva, impulsado por la mejora en la calificación de deuda soberana otorgada por S&P. El riesgo país, medido por el JP Morgan, retrocedió 10 unidades (-2,3%) para situarse en los 433 puntos básicos, al marcar un nuevo mínimo para la gestión de Javier Milei y regresa a niveles no vistos desde el inicio de la crisis cambiaria de 2018.
La compresión de los diferenciales de tasa responde al renovado optimismo inversor tras el "upgrade" de S&P (de CCC+ a B-) y el buen desempeño macroeconómico. En particular, el mercado celebró el dato de inflación de mayo (2,1%), que se ubicó por debajo de las previsiones y consolidó el escenario de desaceleración de precios.
Tendencias mixtas en bonos y acciones
Mientras los bonos soberanos operan con leves subas, los activos de renta variable muestran un comportamiento dispar. Los ADRs argentinos en Wall Street cotizan mayormente a la baja, destacándose los retrocesos de Telecom (-2,9%) y Mercado Libre (-1,8%).
Este desacople ocurre en una jornada histórica para Nueva York, marcada por la salida a bolsa de SpaceX, la mayor IPO de la historia, que recaudó U$S 75.000 millones.