El riesgo país rompió el piso de los 500 puntos tras la mejora en la calificación de la deuda argentina

Resumen para apurados
- El riesgo país de Argentina cayó hoy a 456 puntos en Nueva York, tras la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de mejorar la nota de la deuda soberana del país.
- La caída del 9% responde al alza de bonos luego de que S&P elevara la nota a B- por el avance del ajuste fiscal y la acumulación de reservas del Banco Central.
- Este avance consolida el rumbo económico y facilita el financiamiento para los vencimientos de 2026 y 2027, apuntando a mantener el riesgo país por debajo de los 450 puntos.
El mercado reaccionó con euforia a la decisión de la calificadora Standard & Poor’s (S&P). En la apertura de la jornada en Nueva York, el riesgo país elaborado por el JP Morgan se desplomó un 9%, ubicándose en los 456 puntos básicos, tras haber cerrado ayer en las 503 unidades.
Este retroceso es el reflejo directo de un rally alcista en los bonos soberanos argentinos.
La disparada de los activos locales se fundamenta en el reciente "upgrade" de S&P, que elevó la nota de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de CCC+ a B-. La agencia justificó la mejora al citar el avance del programa de austeridad fiscal y la sostenida acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).
Según el economista Fernando Marull, titular de FMyA, este movimiento validó el rumbo macroeconómico. “S&P era la calificadora más reacia y se convenció.
La compra de reservas y el nuevo financiamiento para cubrir vencimientos en 2026 y 2027 fueron claves para descomprimir el escenario”, explicó Marull. Según el analista, este empujón de las calificadoras -tras el paso previo dado por Fitch- es vital para que el riesgo país busque el objetivo de los 450 puntos.