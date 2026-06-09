Se espera una “bomba antártica” en Argentina: cuáles son las 8 provincias que sentirán primero el impacto del frío extremo

Resumen para apurados
- El SMN prevé que una masa de aire polar antártico causará un brusco descenso de temperatura en ocho provincias de Argentina a partir del 19 de junio por un frente frío extremo.
- Este fenómeno, llamado 'bomba antártica', ocurre por sistemas de alta presión que impulsan aire polar, generando heladas y temperaturas de hasta -10°C en la región patagónica.
- El evento marcará el inicio de un invierno severo con heladas en zonas productivas. El monitoreo del SMN será clave para determinar si el frío extremo se extenderá al norte.
La llegada de una potente masa de aire polar desde la Antártida podría provocar un brusco descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina a partir del próximo 19 de junio. Según los pronósticos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos modelos climáticos, el fenómeno conocido popularmente como “bomba antártica” generaría heladas generalizadas, temperaturas bajo cero y posibles nevadas en sectores cordilleranos.
Las primeras provincias que sentirían con mayor intensidad el avance del aire frío serían Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis y el sur de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan registros térmicos muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.
En la Patagonia, las mínimas podrían descender hasta los -10°C o incluso valores inferiores, mientras que en localidades del centro del país las temperaturas podrían ubicarse cerca de los 0°C o por debajo de esa marca.
Qué es una “bomba antártica”
Aunque el término no forma parte de la terminología oficial del Servicio Meteorológico Nacional, suele utilizarse para describir el ingreso repentino de una masa de aire de origen polar o antártico capaz de provocar un desplome abrupto de las temperaturas en pocas horas.
Los especialistas explican que estos eventos se producen cuando sistemas de alta presión ubicados sobre la Antártida o el Pacífico Sur impulsan aire extremadamente frío hacia Sudamérica. Una vez que ese aire alcanza la Patagonia, puede avanzar rápidamente hacia el centro y norte del país favorecido por una circulación de vientos de sur a norte.
Además, las lluvias y la humedad que predominan actualmente en varias regiones argentinas podrían facilitar la instalación posterior de aire seco y muy frío, generando un cambio de escenario meteorológico en pocos días.
Heladas, nevadas y frío intenso
De concretarse las proyecciones actuales, el ingreso de aire polar marcaría el comienzo de un período de características plenamente invernales. Los meteorólogos anticipan la posibilidad de heladas generalizadas en amplias zonas productivas y nevadas en sectores de la cordillera patagónica y cuyana.
Si bien todavía faltan varios días para el evento y los pronósticos pueden sufrir modificaciones, los especialistas coinciden en que existe una alta probabilidad de que se registre uno de los ingresos de aire frío más significativos de junio.
El seguimiento de los próximos informes meteorológicos será clave para determinar el alcance definitivo del fenómeno y establecer si el frío extremo logra extenderse hacia otras provincias del centro y norte argentino.