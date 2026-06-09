Se espera una “bomba antártica” en Argentina: cuáles son las 8 provincias que sentirán primero el impacto del frío extremo

La llegada de una potente masa de aire polar desde la Antártida podría provocar un brusco descenso de las temperaturas en gran parte de la Argentina a partir del próximo 19 de junio. Según los pronósticos preliminares del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos modelos climáticos, el fenómeno conocido popularmente como “bomba antártica” generaría heladas generalizadas, temperaturas bajo cero y posibles nevadas en sectores cordilleranos.