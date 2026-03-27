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Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop

El casting ya está abierto a través de un formulario online. Está dirigido a mujeres de entre 18 y 25 años que quieran formar parte de una nueva banda pop argentina.

CASTING. Telefe lanzó la convocatoria para una nueva edición de Popstars, el reality que busca formar una banda pop argentina. CASTING. Telefe lanzó la convocatoria para una nueva edición de Popstars, el reality que busca formar una banda pop argentina. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Después de años fuera de pantalla, Popstars regresa con una nueva edición que busca formar una banda pop argentina. El reality, que en su momento dio origen a grupos como Bandana y Mambrú, vuelve ahora de la mano de Telefe con una convocatoria abierta.

El formato, creado en Nueva Zelanda en 1999, llegó a la Argentina a comienzos de los 2000 y se convirtió en uno de los programas musicales más recordados. Su regreso apunta a una nueva generación de participantes que buscan dar el salto a la industria.

Quiénes pueden anotarse

La inscripción está dirigida exclusivamente a mujeres de entre 18 y 25 años. No se requiere experiencia profesional previa, pero sí interés por la música y el desempeño artístico.

El proceso comienza con un formulario online en el que se solicitan datos personales, lugar de residencia, estudios y formas de contacto. A partir de allí, se inicia el proceso de selección.

Cómo inscribirse paso a paso

Para participar, las interesadas deben completar el formulario disponible en la web oficial de Telefe: mitelefe.com/casting-popstars

El cuestionario incluye información básica y funciona como primer filtro para avanzar en el casting.

De qué trata el reality

Popstars es un reality musical que sigue el proceso de selección y formación de una banda. A lo largo del programa, las participantes atraviesan distintas etapas de evaluación, entrenamiento y exposición frente al público.

El objetivo es encontrar talento y acompañarlo en un camino que combina formación artística, trabajo en equipo y proyección mediática.

Qué pasa si quedás seleccionada

Quienes avancen en el proceso tendrán la posibilidad de formar parte de una banda pop profesional. El premio incluye la grabación de un disco, la producción de un videoclip y la realización de presentaciones en vivo.

Más allá del resultado final, el programa ofrece visibilidad y una experiencia directa dentro de la industria musical.

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