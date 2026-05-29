Mercedes Funes reveló cómo es hoy su relación con Nico Vázquez, 20 años después de la separación

A veinte años del final de su relación con Nico Vázquez, Mercedes Funes volvió a referirse públicamente a uno de los vínculos más recordados de su vida personal. La actriz habló sobre el tema durante una entrevista en la que repasó distintos momentos de su carrera y fue consultada acerca de la relación que mantuvo con el actor, con quien estuvo casada y protagonizó una de las historias sentimentales más mediáticas del 2000.