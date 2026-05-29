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Mercedes Funes reveló cómo es hoy su relación con Nico Vázquez, 20 años después de la separación

A 20 años de su separación de Nico Vázquez, Mercedes Funes habló sobre el vínculo que mantiene hoy con el actor. La actriz reflexionó sobre el paso del tiempo: “Pasaron tantas vidas”.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez estuvieron en pareja durante seis años
Mercedes Funes y Nicolás Vázquez estuvieron en pareja durante seis años Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • La actriz Mercedes Funes reveló en una reciente entrevista que actualmente no mantiene ningún tipo de relación ni contacto con su exesposo Nico Vázquez, a 20 años de su separación.
  • Funes aclaró que no existe resentimiento y que el vínculo es parte de un pasado lejano. Explicó que se cruzaron ocasionalmente, pero hoy transitan vidas totalmente diferentes.
  • Las declaraciones de la actriz desdramatizan el asedio mediático que sufrió la pareja en los años 2000, demostrando cómo el paso del tiempo permite sanar y cerrar etapas públicas.
Resumen generado con IA

A veinte años del final de su relación con Nico Vázquez, Mercedes Funes volvió a referirse públicamente a uno de los vínculos más recordados de su vida personal. La actriz habló sobre el tema durante una entrevista en la que repasó distintos momentos de su carrera y fue consultada acerca de la relación que mantuvo con el actor, con quien estuvo casada y protagonizó una de las historias sentimentales más mediáticas del 2000.

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Lejos de cualquier polémica, Funes dejó en claro que el tiempo modificó por completo su perspectiva sobre aquella etapa. En diálogo con el periodista Guido Záffora, aseguró que actualmente no mantiene contacto con Vázquez y destacó que, después de dos décadas, ambos construyeron vidas diferentes.

Qué dijo Mercedes Funes sobre su relación con Nico Vázquez

Consultada acerca de si mantiene contacto con quien fue su pareja durante varios años, Funes respondió de manera contundente: “No”. Luego amplió: “Nos hemos cruzado alguna vez, pero no, no tenemos vínculo”.

La actriz explicó que la relación forma parte de un pasado lejano y que hoy no existen conflictos ni cuentas pendientes entre ellos. “No tengo mala onda, no”, sostuvo cuando le preguntaron cómo es la relación actual.

Además, dejó una reflexión sobre el tiempo transcurrido desde la separación. “Ya ha pasado. Pasaron tantas vidas, no una vida: pasaron tantas vidas. Pasó mucho tiempo, ya está”, expresó.

La actriz habló de los rumores y de cómo ve hoy aquella historia

Durante la entrevista, Funes también desdramatizó la atención mediática que durante años rodeó a la expareja. Con humor, explicó que aquella relación quedó muy lejos en su presente. “No, nada, nada, nada, nada. Ya ha pasado… Es, ni siquiera es mi ex anterior, es un ex anterior al anterior del, anterior”, comentó entre risas.

En la misma línea, ironizó sobre la posibilidad de mantener algún tipo de resentimiento hacia el actor. “No es que lo veo y le pego con un garrote. O sea, no tengo mala onda, no”, señaló. Finalmente, volvió a remarcar la distancia temporal que existe entre aquel momento y su actualidad. “Pasaron veinte años. Un montón…”, concluyó.

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