Masterchef Celebrity 2025: quiénes son los dos finalistas y cuándo termina el programa

La consigna de la semifinal era replicar un rack de cordero en una croute de hierbas y almendras con puré de edamame y reducción de aceto balsámico. Ian Lucas y "La Reini" superaron el gran desafío de encontrarle el punto de cocción a la carne y se convirtieron en los finalistas del programa. Maxi López y "El Turco" Husaín protagonizaron un emotiva despedida.