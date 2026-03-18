Masterchef Celebrity 2025: quiénes son los dos finalistas y cuándo termina el programa

El martes se definió quiénes serán los finalistas de Masterchef Celebrity 2025. Tras la eliminación de Emilia Attias el domingo, el plantel de semifinalistas quedó conformado por Ian Lucas, "La Reini" Gonet, Maxi López y Claudio “El Turco” Husaín. Anoche, el jurado eligió a los dos participantes que buscarán consagrarse como ganadores del certamen de cocina conducido por Wanda Nara.
La consigna de la semifinal era replicar un rack de cordero en una croute de hierbas y almendras con puré de edamame y reducción de aceto balsámico. Ian Lucas y "La Reini" superaron el gran desafío de encontrarle el punto de cocción a la carne y se convirtieron en los finalistas del programa. Maxi López y "El Turco" Husaín protagonizaron un emotiva despedida.
“Somos los dos más chicos de todo el programa. Creo que éramos a los que menos fe les tenían, no solo por ser los más chicos, sino también porque veníamos de mundos distintos. Decían ‘¿estos dos quiénes son?’”, declaró Ian sobre él y Reini.
¿Cuándo es el final de MasterChef Celebrity?
Según confirmaron desde Telefe, la final del reality culinario que cuenta con Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui como integrantes del jurado se dividirá en dos programas por separado que irán en días distintos.
La primera parte se emitirá el próximo miércoles 18 de marzo desde las 21.15 horas, mientras que el gran ganador se conocerá el jueves 19, tras realizar el último desafío de esta temporada.
Para la gran final, Ian Lucas y "La Reini" deberán hacer un menú de tres pasos con un hilo conductor en la final de Masterchef Celebrity Argentina. Tanto sus familiares como sus ex compañeros estarán presentes en la noche decisiva.