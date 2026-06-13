Banco Nación entregará $4 millones a 12 emprendimientos: cómo postularse

Resumen para apurados
- La Fundación Banco Nación y Asociación Conciencia abrieron en Argentina la inscripción a Banco Tu Futuro para financiar 12 emprendimientos con 4 millones de pesos cada uno.
- Para postularse hasta el 14 de agosto, los proyectos deben tener entre seis meses y seis años de antigüedad, canales digitales activos y demostrar un impacto positivo local.
- Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo productivo en diversas provincias de Argentina, fortaleciendo la gestión y las redes de contacto de los emprendedores locales.
Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de todo el país, la Fundación Banco Nación y la Asociación Conciencia lanzaron una nueva edición de Banco Tu Futuro, un concurso federal que combina apoyo económico, mentorías y capacitación.
La convocatoria está dirigida a emprendimientos que ya se encuentren en marcha y permanecerá abierta hasta el 14 de agosto. En total, se seleccionarán 12 proyectos ganadores, que recibirán $4 millones cada uno para invertir en el crecimiento de sus iniciativas.
Además del financiamiento, los seleccionados accederán a mentorías personalizadas y espacios de vinculación con otros emprendedores, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión y ampliar sus oportunidades de desarrollo.
Quiénes pueden participar
La propuesta está destinada a personas residentes en Argentina que cuenten con emprendimientos en funcionamiento.
Pueden postularse proyectos con una antigüedad mínima de seis meses y máxima de seis años, tanto unipersonales como asociativos.
Entre los requisitos, también se solicita contar con canales digitales activos, como redes sociales, páginas web o catálogos online, y demostrar un impacto positivo en el desarrollo local de la comunidad donde se desarrolla la actividad.
Además, la actividad productiva principal debe realizarse en la provincia por la cual se presenta la postulación.
Las categorías disponibles
Los emprendimientos podrán inscribirse en distintas áreas de actividad económica.
Las categorías incluidas son:
- Textil e indumentaria.
- Audiovisual.
- Artesanías.
- Salud, cuidado, belleza y bienestar.
- Gastronomía.
- Cultura y educación.
- Servicios profesionales, generales y oficios.
- Agricultura y ganadería.
La diversidad de rubros busca ampliar las oportunidades para proyectos con distintos perfiles productivos y niveles de desarrollo.
Qué reciben los ganadores
Los 12 emprendimientos seleccionados accederán a un acompañamiento integral para potenciar sus proyectos.
El principal beneficio será un aporte económico de $4 millones para cada ganador, destinado a fortalecer inversiones, mejorar procesos productivos o ampliar el alcance de los negocios.
Además, recibirán mentorías personalizadas y oportunidades de visibilidad dentro de una comunidad emprendedora integrada por referentes, especialistas y otros proyectos de distintas provincias.
Cómo postularse
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto. El registro se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Banco Tu Futuro: inscripcionesbancotufuturo.com/registro
Durante la postulación, los participantes deberán completar información sobre su emprendimiento, trayectoria, actividad productiva y el impacto que genera en su comunidad.