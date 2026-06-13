SociedadActualidad

Banco Nación entregará $4 millones a 12 emprendimientos: cómo postularse

La convocatoria estará abierta hasta el 14 de agosto. Pueden participar emprendimientos de todo el país; los 12 proyectos ganadores recibirán $4 millones cada uno y mentorías personalizadas.

Banco Nación entregará $4 millones a 12 emprendimientos: cómo postularse
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • La Fundación Banco Nación y Asociación Conciencia abrieron en Argentina la inscripción a Banco Tu Futuro para financiar 12 emprendimientos con 4 millones de pesos cada uno.
  • Para postularse hasta el 14 de agosto, los proyectos deben tener entre seis meses y seis años de antigüedad, canales digitales activos y demostrar un impacto positivo local.
  • Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo productivo en diversas provincias de Argentina, fortaleciendo la gestión y las redes de contacto de los emprendedores locales.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de impulsar proyectos productivos de todo el país, la Fundación Banco Nación y la Asociación Conciencia lanzaron una nueva edición de Banco Tu Futuro, un concurso federal que combina apoyo económico, mentorías y capacitación.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos que ya se encuentren en marcha y permanecerá abierta hasta el 14 de agosto. En total, se seleccionarán 12 proyectos ganadores, que recibirán $4 millones cada uno para invertir en el crecimiento de sus iniciativas.

Además del financiamiento, los seleccionados accederán a mentorías personalizadas y espacios de vinculación con otros emprendedores, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Quiénes pueden participar

La propuesta está destinada a personas residentes en Argentina que cuenten con emprendimientos en funcionamiento.

Pueden postularse proyectos con una antigüedad mínima de seis meses y máxima de seis años, tanto unipersonales como asociativos.

Entre los requisitos, también se solicita contar con canales digitales activos, como redes sociales, páginas web o catálogos online, y demostrar un impacto positivo en el desarrollo local de la comunidad donde se desarrolla la actividad.

Además, la actividad productiva principal debe realizarse en la provincia por la cual se presenta la postulación.

Las categorías disponibles

Los emprendimientos podrán inscribirse en distintas áreas de actividad económica.

Las categorías incluidas son:

- Textil e indumentaria.

- Audiovisual.

- Artesanías.

- Salud, cuidado, belleza y bienestar.

- Gastronomía.

- Cultura y educación.

- Servicios profesionales, generales y oficios.

- Agricultura y ganadería.

La diversidad de rubros busca ampliar las oportunidades para proyectos con distintos perfiles productivos y niveles de desarrollo.

Qué reciben los ganadores

Los 12 emprendimientos seleccionados accederán a un acompañamiento integral para potenciar sus proyectos.

El principal beneficio será un aporte económico de $4 millones para cada ganador, destinado a fortalecer inversiones, mejorar procesos productivos o ampliar el alcance de los negocios.

Además, recibirán mentorías personalizadas y oportunidades de visibilidad dentro de una comunidad emprendedora integrada por referentes, especialistas y otros proyectos de distintas provincias.

Cómo postularse

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto. El registro se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de Banco Tu Futuro: inscripcionesbancotufuturo.com/registro

Durante la postulación, los participantes deberán completar información sobre su emprendimiento, trayectoria, actividad productiva y el impacto que genera en su comunidad.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

La NASA busca poetas, cineastas y artistas para contar sus próximas misiones espaciales

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que concretarán proyectos importantes en junio, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína
2

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
3

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello
4

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
5

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Ranking notas premium
El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
1

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Las mansiones del poder, un clásico tucumano
2

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
4

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza
5

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Más Noticias
Fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA: cómo estará el tiempo en cada provincia

Fin de semana largo con frío, lluvias y neblina en el NOA: cómo estará el tiempo en cada provincia

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse y priorizar su salud en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidarse y priorizar su salud en junio, según Ludovica Squirru

¡A no desabrigarse!: se espera un sábado frío y gris en Tucumán

¡A no desabrigarse!: se espera un sábado frío y gris en Tucumán

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

Medalla doble de oro para un gin hecho en Tucumán

“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

“Tu ropa, mi abrigo”: aportes a la campaña de la la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Comentarios