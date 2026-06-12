La polémica no termina: McLaren y Red Bull analizan apelar la restitución del podio de Pierre Gasly

Durante la audiencia celebrada en Barcelona, McLaren sostuvo que no existía la necesidad de modificar el resultado final. Desde la escudería argumentaron que las posibles diferencias en la medición de la velocidad son un riesgo conocido y que los equipos adaptan permanentemente sus procedimientos para contemplarlas. Además, señalaron que algunos pilotos, entre ellos Piastri, ya habían cumplido sus sanciones durante la carrera, por lo que no podían beneficiarse de una eventual corrección.