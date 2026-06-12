DeportesMotores

La polémica no termina: McLaren y Red Bull analizan apelar la restitución del podio de Pierre Gasly

La restitución del tercer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco abrió un nuevo capítulo de la polémica.

La polémica no termina: McLaren y Red Bull analizan apelar la restitución del podio de Pierre Gasly
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • McLaren y Red Bull evalúan apelar la restitución del podio a Pierre Gasly (Alpine) en el GP de Mónaco, tras ver retrasados a sus pilotos en la clasificación de la F1.
  • La FIA devolvió el podio a Gasly por un error de medición de velocidad en boxes. McLaren y Red Bull afirman que los equipos deben asumir estos riesgos técnicos durante el GP.
  • Ambos equipos tienen 96 horas para apelar formalmente. La resolución final podría redefinir los puntos del campeonato 2026 y ajustar los sistemas de medición de la FIA.
Resumen generado con IA

La decisión de la FIA de devolverle a Pierre Gasly el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco parecía haber cerrado uno de los capítulos más polémicos de la temporada de Fórmula 1. Sin embargo, apenas unas horas después de conocerse la resolución, surgió un nuevo foco de conflicto: McLaren y Red Bull notificaron formalmente su intención de apelar el fallo que benefició a Alpine.

El periodista especializado Adam Cooper informó desde el paddock del Gran Premio de Barcelona que ambas escuderías iniciaron el primer paso del procedimiento judicial ante la FIA. La maniobra no implica necesariamente que presentarán una apelación definitiva, pero sí les permite ganar tiempo para evaluar los fundamentos legales y deportivos antes de tomar una decisión final.

El cambio de clasificación afecta directamente a los dos equipos. Con la restitución del podio, Gasly recuperó el tercer lugar que había perdido por dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane. Como consecuencia, Isack Hadjar, de Red Bull, descendió del tercer al cuarto puesto, mientras que Oscar Piastri, de McLaren, pasó de cuarto a quinto. 

La controversia se originó luego de que Alpine solicitara una revisión de las penalizaciones al detectar que los datos internos del equipo no coincidían con las mediciones oficiales. La investigación posterior reveló que Formula One Management había utilizado una distancia incorrecta para calcular la velocidad de los autos dentro del pit lane, lo que provocó una sobreestimación en los registros.

Durante la audiencia celebrada en Barcelona, McLaren sostuvo que no existía la necesidad de modificar el resultado final. Desde la escudería argumentaron que las posibles diferencias en la medición de la velocidad son un riesgo conocido y que los equipos adaptan permanentemente sus procedimientos para contemplarlas. Además, señalaron que algunos pilotos, entre ellos Piastri, ya habían cumplido sus sanciones durante la carrera, por lo que no podían beneficiarse de una eventual corrección.

Desde Alpine, en cambio, defendieron su postura. El director general Steve Nielsen explicó que las alarmas se encendieron porque las supuestas infracciones de Gasly no aparecían reflejadas en la telemetría del equipo. “Esta vez fue diferente. No estaba en nuestros datos. Esa fue la mayor señal de alarma para nosotros”, afirmó.

De acuerdo con el reglamento de la FIA, McLaren y Red Bull disponen ahora de 96 horas para decidir si avanzan con la apelación o si desisten del proceso. Mientras tanto, el caso Gasly sigue abierto y amenaza con prolongar una polémica que ya se convirtió en uno de los episodios más discutidos de la temporada 2026.

Temas BarcelonaMcLarenFórmula 1Red BullMónacoPierre GaslyAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
2

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?
4

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
5

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Ranking notas premium
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
2

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
3

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
4

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
5

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Agenda de TV: ¿Cuáles son y dónde ver los partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026?

Fórmula 1: a qué hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Colapinto en el GP de Barcelona

Fórmula 1: a qué hora y dónde ver en vivo las prácticas libres de Colapinto en el GP de Barcelona

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Comentarios