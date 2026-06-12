Sorpresa en la Fórmula 1: la FIA le devolvió el podio a Pierre Gasly tras revisar las sanciones

En una decisión que sorprendió al mundo de la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anuló las sanciones que habían relegado a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco y restituyó oficialmente el tercer puesto conseguido por el piloto francés. La resolución llegó después de que Alpine presentara una apelación respaldada por nuevas pruebas técnicas que demostraron un error en el sistema de medición utilizado durante la competencia.