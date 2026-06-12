Sorpresa en la Fórmula 1: la FIA le devolvió el podio a Pierre Gasly tras revisar las sanciones

Resumen para apurados
- La FIA restituyó el tercer puesto a Pierre Gasly en el GP de Mónaco tras anular sanciones por exceso de velocidad en boxes debido a un error de medición.
- Alpine apeló con datos de Formula One Management que probaron que el sistema calculó mal la velocidad por un error en la medición de la longitud del carril de boxes.
- Esta resolución sube a Gasly al octavo puesto del campeonato y consolida a Alpine en el quinto, reabriendo el debate sobre la fiabilidad tecnológica en la Fórmula 1.
En una decisión que sorprendió al mundo de la Fórmula 1, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anuló las sanciones que habían relegado a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco y restituyó oficialmente el tercer puesto conseguido por el piloto francés. La resolución llegó después de que Alpine presentara una apelación respaldada por nuevas pruebas técnicas que demostraron un error en el sistema de medición utilizado durante la competencia.
Gasly había cruzado la bandera a cuadros en la tercera posición, pero dos penalizaciones de cinco segundos por supuestamente exceder el límite de velocidad en el pit lane lo hicieron caer hasta el séptimo lugar. Sin embargo, la revisión posterior confirmó que el sistema de cronometraje había sobreestimado la velocidad de su monoplaza debido a una información incorrecta sobre la longitud real del carril rápido de boxes.
Tras conocerse la decisión, Alpine celebró el fallo mediante un comunicado oficial en el que agradeció la transparencia de la FIA y de Formula One Management durante el proceso de revisión. Además, difundió imágenes del festejo entre Gasly y el asesor ejecutivo Flavio Briatore, reflejando el alivio del equipo después de perder un podio por una circunstancia ajena a su rendimiento en pista.
La apelación se sustentó en una prueba técnica aportada por la propia Formula One Management una vez concluida la carrera. Los comisarios deportivos consideraron que se trataba de una evidencia nueva y relevante, suficiente para reabrir el caso y modificar el resultado oficial del Gran Premio.
La corrección también tiene impacto en los campeonatos. Gasly recuperó los puntos correspondientes al tercer puesto y ahora suma 35 unidades, lo que le permite escalar hasta la octava posición del Mundial de Pilotos. Alpine, por su parte, alcanza las 50 unidades y consolida su quinto lugar en el Campeonato de Constructores.
El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la fiabilidad de los sistemas tecnológicos utilizados para fiscalizar las competencias y la necesidad de contar con mecanismos sólidos para corregir errores cuando estos afectan el resultado deportivo.
Con la polémica finalmente resuelta, Alpine ya centra toda su atención en el Gran Premio de Barcelona, donde tanto Gasly como el argentino Franco Colapinto buscarán prolongar el buen momento del equipo y sumar puntos importantes en una temporada que sigue ofreciendo giros inesperados.