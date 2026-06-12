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Fotografió tres galaxias desde el balcón de su casa y el resultado es impresionante

Un astrofotógrafo de Países Bajos dedicó más de 60 horas de observación para capturar el Triplete de Leo, un grupo de tres galaxias ubicado a unos 30 millones de años luz de la Tierra.

Un astrofotógrafo retrató tres galaxias lejanas sin salir de su hogar
Un astrofotógrafo retrató tres galaxias lejanas sin salir de su hogar
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El fotógrafo Cornelis Van Zuilen capturó en Países Bajos una detallada imagen del Triplete de Leo a fines de 2024 para registrar galaxias lejanas desde su balcón.
  • Para lograrlo, usó un telescopio Askar 103APO, dedicó 18 noches de observación acumulando más de 60 horas de datos válidos y procesó el material con el software PixInsight.
  • La imagen reveló 548 galaxias y estructuras ocultas, demostrando el gran potencial de la astrofotografía amateur y residencial para revelar misterios del espacio profundo.
Resumen generado con IA

Una impresionante imagen astronómica logró captar la atención de aficionados y especialistas del espacio. Lo más llamativo no es solamente lo que muestra, sino también el lugar desde donde fue obtenida: el balcón de una vivienda en Países Bajos.

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La fotografía retrata al llamado Triplete de Leo, un grupo formado por tres galaxias ubicadas a unos 30 millones de años luz de la Tierra. La imagen fue realizada por el astrofotógrafo Cornelis Van Zuilen, quien dedicó decenas de horas de observación y procesamiento para obtener un nivel de detalle excepcional.

Qué es el Triplete de Leo

El conjunto está integrado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628, situadas en la constelación de Leo. Este grupo galáctico se encuentra cerca de Chertan, una de las estrellas más brillantes de dicha constelación.

Las tres galaxias son objeto frecuente de estudio y observación por parte de astrónomos debido a sus características y a las interacciones gravitacionales que han experimentado a lo largo del tiempo.

Capturan el Triplete de Leo con un nivel de detalle asombroso: así luce el grupo de galaxias Capturan el Triplete de Leo con un nivel de detalle asombroso: así luce el grupo de galaxias TN

Para concretar la captura, Van Zuilen utilizó un telescopio Askar 103APO y desarrolló un proyecto que comenzó a fines de 2024. Tras una primera experiencia fotografiando el Triplete de Leo, decidió regresar con un objetivo más ambicioso: obtener una imagen con mayor profundidad y detalles difíciles de percibir.

Más de 60 horas para revelar detalles ocultos

El trabajo demandó 18 noches de observación bajo cielos despejados. Durante ese período, el astrofotógrafo reunió 85 horas de datos, aunque finalmente seleccionó poco más de 60 horas de material que cumplían con los estándares de calidad necesarios para la composición final.

Posteriormente, utilizó el software especializado PixInsight para procesar las imágenes y realzar estructuras que habitualmente resultan difíciles de detectar.

Gracias a este extenso trabajo, la fotografía permite apreciar con claridad los brazos espirales de M65 y M66, así como la característica silueta de NGC 3628, conocida popularmente como la "Galaxia Hamburguesa" por su apariencia.

El sorprendente detalle que también apareció en la imagen

Uno de los elementos más destacados de la captura es una enorme cola de marea compuesta por estrellas y material galáctico que emerge desde NGC 3628.

Esta estructura se extiende a lo largo de aproximadamente 300 mil años luz y habría sido generada por interacciones gravitacionales con una galaxia cercana ocurridas en el pasado.

Pero la sorpresa no terminó allí. Al analizar la fotografía mediante herramientas de identificación integradas en PixInsight, Van Zuilen descubrió que la imagen contenía mucho más que el famoso Triplete de Leo.

Según explicó, en la captura logró identificar un total de 548 galaxias diferentes, convirtiendo una fotografía tomada desde un balcón residencial en una verdadera ventana hacia las profundidades del universo.

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