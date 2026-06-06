La luz está invadiendo uno de los lugares más oscuros del planeta: la alerta de los científicos

La crisis global del brillo nocturno

La problemática que hoy asedia a este rincón chileno no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis global. Según estudios recientes recopilados por la BBC, cerca del 80% de la población mundial ya vive bajo cielos contaminados por la luz artificial. Entre 2011 y 2022, el brillo del firmamento nocturno a nivel planetario aumentó casi un 10% anual. Traducido a la experiencia humana, esto significa que si una persona podía contemplar unas 250 estrellas al inicio de ese período, hoy apenas logra divisar un centenar en el mismo lugar. Esta pérdida no solo afecta a la salud mental y altera los ecosistemas locales al confundir los ciclos naturales de animales y plantas, sino que pone en jaque la última frontera de la investigación astronómica.