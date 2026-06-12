Detuvieron a "Ricky" Puenzo en Mar del Tuyú tras más de cuatro años de fuga

Tras más de un año de una investigación compleja y sostenida, el Departamento de Investigaciones Criminales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal (MPF), en un trabajo conjunto y permanente con Gendarmería Nacional, logró detener a Puenzo, uno de los prófugos más buscados de Tucumán, sobre quien pesaban pedidos de captura nacional e internacional desde el año 2022.