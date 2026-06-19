Seguridad

Extraditaron a "Ricky" Puenzo, el prófugo más buscado por el crimen de Alejandra Benites

El acusado de transfemicidio aterrizó esta mañana en Tucumán tras ser capturado en Mar del Tuyú. El Ministerio Público Fiscal pedirá la prisión preventiva inmediata por riesgo de fuga.

Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo está detenido en Tucumán.
Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo está detenido en Tucumán.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Ricardo "Ricky" Puenzo, el prófugo más buscado por el transfemicidio de Alejandra Benites en 2020, fue extraditado hoy a Tucumán tras ser capturado en Buenos Aires.
  • Puenzo estuvo prófugo más de dos años con identidades falsas y una recompensa de $30 millones. Fue localizado en Mar del Tuyú mediante rastreo tecnológico del ECIF.
  • La fiscalía solicitará la prisión preventiva inmediata por riesgo de fuga, mientras la familia de la víctima espera que el nuevo juicio dicte una sentencia definitiva.
Resumen generado con IA

Bajo una fuerte custodia de Gendarmería Nacional y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo regresó hoy a Tucumán para rendir cuentas ante la Justicia. El hombre, que se había convertido en uno de los prófugos más buscados, arribó al aeropuerto Benjamín Matienzo a las 8.12 en un vuelo de línea, y puso fin a una evasión que se extendió por más de dos años.

Puenzo está señalado como el autor del asesinato de Alejandra Estefanía Benites, de 34 años, y del intento de homicidio de Diego Ramón Mercado, ocurrido en noviembre de 2020. Su captura el pasado viernes en la localidad balnearia de Mar del Tuyú fue el resultado de una minuciosa investigación tecnológica que logró rastrear sus movimientos a pesar de que utilizaba identidades falsas.

Una fuga de película y una recompensa millonaria

La historia judicial de "Ricky" Puenzo está marcada por los giros dramáticos. En junio de 2021, un tribunal lo había absuelto en un primer juicio que generó fuertes críticas. Sin embargo, cuando se ordenó la realización de un nuevo proceso -esta vez bajo la calificación de homicidio agravado por odio a la identidad de género y transfemicidio-, Puenzo desapareció.

Desde 2022, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo lanzaron una cacería que incluyó una recompensa de $30 millones. Durante su tiempo en la clandestinidad, el acusado logró burlar los controles nacionales e internacionales, pero la tecnología de avanzada del ECIF permitió reconstruir su ruta de escape hacia la Costa Atlántica bonaerense.

Al momento de ser sorprendido por las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, Puenzo no se entregó fácilmente: se le secuestraron varios documentos de identidad apócrifos, armas de fuego y plantas de marihuana.

El crimen de Ayacucho al 900

El hecho que conmocionó a la comunidad ocurrió la madrugada del 5 de noviembre de 2020. Según la acusación de la Unidad Especializada de Homicidios II, que conduce Carlos Sale, Alejandra Benites y Diego Mercado se encontraban en la calle Ayacucho al 900, cerca de la avenida Roca, cuando Puenzo llegó a bordo de una motocicleta.

Tras una breve discusión, el agresor extrajo una pistola 9 milímetros y desató una lluvia de balas. En total efectuó seis disparos contra Alejandra, quien murió en el acto, y cuatro contra Mercado, quien logró sobrevivir a pesar de las graves heridas. Puenzo huyó del lugar con el arma y, desde entonces, su nombre quedó ligado a uno de los casos de violencia de género más emblemáticos de los últimos años.

Cómo sigue la causa

En las próximas horas, Puenzo será trasladado a los tribunales penales para una audiencia clave. El fiscal Sale solicitará la prisión preventiva bajo argumentos contundentes como el evidente riesgo de fuga -probado por sus años en la clandestinidad- y el peligro de entorpecimiento de la causa.

Tras cuatro años del crimen y dos de burlar a las autoridades, la familia de Alejandra Benites espera que, esta vez, el juicio llegue a una sentencia definitiva.

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