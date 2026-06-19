Extraditaron a "Ricky" Puenzo, el prófugo más buscado por el crimen de Alejandra Benites

Bajo una fuerte custodia de Gendarmería Nacional y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo regresó hoy a Tucumán para rendir cuentas ante la Justicia. El hombre, que se había convertido en uno de los prófugos más buscados, arribó al aeropuerto Benjamín Matienzo a las 8.12 en un vuelo de línea, y puso fin a una evasión que se extendió por más de dos años.