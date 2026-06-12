Fórmula 1: Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto competirá en el GP de Barcelona de Fórmula 1 del 12 al 14 de junio, buscando mejorar su rendimiento tras finalizar 15° en Mónaco.
- Tras las calles de Mónaco, la séptima fecha de la temporada 2026 se traslada al exigente Circuito de Barcelona-Catalunya, famoso por su alta velocidad y desgaste de neumáticos.
- Esta carrera con Alpine será clave para evaluar el rendimiento real del auto y la adaptación del piloto argentino a un trazado técnico en el resto de la temporada 2026.
Después de finalizar 15° en el Gran Premio de Mónaco, el argentino Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana cuando la Fórmula 1 dispute el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026.
El piloto argentino buscará dar un paso adelante junto a Alpine en un circuito muy diferente al callejero monegasco. El Circuito de Barcelona-Catalunya es uno de los escenarios más conocidos por los equipos y pilotos de la máxima categoría. Inaugurado en 1991, combina sectores de alta velocidad con curvas técnicas que ponen a prueba tanto la carga aerodinámica como la gestión de los neumáticos. Entre sus puntos más exigentes se destacan las curvas 3 y 9, dos extensos virajes donde el equilibrio del auto resulta determinante.
Además de su complejidad técnica, el trazado español suele ofrecer una referencia muy clara sobre el verdadero rendimiento de cada monoplaza, ya que exige un buen comportamiento en prácticamente todos los aspectos: velocidad en recta, estabilidad en curvas rápidas y tracción en las zonas más lentas.
La Fórmula 1 se puede ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, se puede ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.
Días y horarios del GP de Barcelona (hora argentina)
Viernes 12 de junio
Práctica libre 1: 8.30 a 9.30
Práctica libre 2: 12 a 13
Sábado 13 de junio
Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
Clasificación: 11 a 12
Domingo 14 de junio
Carrera: 10