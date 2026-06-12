Fórmula 1: Colapinto se ubicó en el décimo lugar en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino buscará dar un paso adelante junto a Alpine en un circuito muy diferente al callejero monegasco. El Circuito de Barcelona-Catalunya es uno de los escenarios más conocidos por los equipos y pilotos de la máxima categoría. Inaugurado en 1991, combina sectores de alta velocidad con curvas técnicas que ponen a prueba tanto la carga aerodinámica como la gestión de los neumáticos. Entre sus puntos más exigentes se destacan las curvas 3 y 9, dos extensos virajes donde el equilibrio del auto resulta determinante.