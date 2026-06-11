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Fin de semana largo con frío polar: anuncian lluvias, nevadas y heladas en varias provincias

Un nuevo frente frío avanzará sobre Argentina durante el fin de semana y provocará lluvias, nevadas en la cordillera y un fuerte descenso de temperaturas. Además, continúan las precipitaciones en algunas provincias del norte.

Se viene un cambio brusco de tiempo: frío, lluvias y nevadas durante el fin de semana
Se viene un cambio brusco de tiempo: frío, lluvias y nevadas durante el fin de semana
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un frente polar provocará lluvias, nevadas y heladas en el centro y norte de Argentina durante el fin de semana largo por el ingreso de una masa de aire frío.
  • Tras lluvias previas en el norte y un viernes de tregua, el sábado ingresará el viento sur con nieve en Mendoza y fuertes heladas el domingo en Buenos Aires y La Pampa.
  • El fenómeno dará paso a una semana de tiempo más estable y soleado, aunque con temperaturas muy bajas, interrumpiendo el período de inestabilidad y nubosidad previa.
Resumen generado con IA

Las condiciones meteorológicas continuarán mostrando importantes variaciones en distintas regiones del país durante los próximos días. Mientras algunas provincias del norte permanecen bajo alerta por lluvias persistentes, un nuevo frente frío se prepara para avanzar sobre el centro de Argentina durante el fin de semana, provocando un marcado descenso de temperaturas.

Fin de semana con frío polar: qué dice el pronóstico para el centro y norte del país

Fin de semana con frío polar: qué dice el pronóstico para el centro y norte del país

Los pronósticos indican que entre la madrugada y la mañana del jueves podrían registrarse precipitaciones de moderada intensidad en Tucumán y el este de Catamarca. En estas zonas se estiman acumulados de entre 30 y 50 milímetros, motivo por el cual permanecen bajo vigilancia meteorológica.

Mejoras temporarias antes de un nuevo cambio de tiempo

A medida que avance el jueves, las condiciones tenderán a estabilizarse en gran parte de la región central del país. El alejamiento del sistema que generó la inestabilidad favorecerá una disminución de la nubosidad y la aparición de períodos de sol.

La mejora alcanzará principalmente a Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y sectores del sur del Litoral. Sin embargo, la situación será diferente en Misiones, donde persistirá un escenario inestable con probabilidad de lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, algunas de ellas con intensidad significativa.

Un frente frío avanzará sobre el centro del país

Tras una jornada de viernes más estable y con cielos parcialmente despejados en buena parte del norte argentino, el panorama volverá a modificarse durante el sábado.

Se espera el ingreso de un frente frío que provocará un cambio en la circulación del viento, con predominio del sector sur y nuevas precipitaciones en la franja central del territorio nacional.

Las nevadas volverán a presentarse en sectores de alta montaña de Mendoza, mientras que en zonas llanas de esa provincia podrían registrarse lluvias débiles. Las precipitaciones también alcanzarían a San Luis, La Pampa, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada del sábado se perfila con abundante nubosidad, ambiente fresco y temperaturas en descenso, especialmente hacia la noche.

Heladas y frío para el cierre del fin de semana

El domingo, las precipitaciones tenderán a concentrarse principalmente en provincias del noroeste argentino, bajo un escenario de cielo mayormente cubierto.

En tanto, sobre la región central se hará sentir con mayor fuerza el aire frío que acompañará al frente. Además de una reducción de la nubosidad, se prevé un marcado descenso térmico y condiciones propicias para la formación de heladas.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar heladas moderadas e incluso localmente intensas serán La Pampa y amplios sectores de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, la próxima semana comenzaría con tiempo más estable, menor presencia de lluvias y temperaturas bajas en gran parte del centro y norte del país. También se espera una mayor presencia de sol respecto de las últimas semanas, caracterizadas por la persistencia de nubosidad e inestabilidad.

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