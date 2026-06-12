Últimos días para postular a los Cursos de Verano de Fundación Carolina en España

La convocatoria de becas para los Cursos de Verano 2026 de Fundación Carolina ya transita sus últimos días. Hasta el 15 de junio, estudiantes universitarios, docentes, investigadores y profesionales todavía pueden anotarse para participar de una propuesta que ofrece capacitación, intercambio con especialistas de distintos países y espacios de debate sobre temas que hoy están en el centro de la agenda iberoamericana.