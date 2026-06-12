SociedadEducación

Últimos días para postular a los Cursos de Verano de Fundación Carolina en España

Hay tiempo hasta el 15 de junio para anotarse en los programas que se desarrollarán entre julio y agosto. La convocatoria ofrece becas para modalidad virtual y presencial, estas últimas con matrícula, alojamiento y manutención.

SANTANDER. El Palacio de la Magdalena será sede de uno de los Cursos de Verano 2026 de Fundación Carolina.
SANTANDER. El Palacio de la Magdalena será sede de uno de los Cursos de Verano 2026 de Fundación Carolina. / EL DIARIO MONTAÑES
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • La Fundación Carolina recibe hasta el 15 de junio postulaciones de estudiantes y profesionales para becas en sus Cursos de Verano 2026 en España, presenciales y virtuales.
  • Las solicitudes se realizan online. Los programas presenciales (en Pontevedra, Madrid y Santander) cubren matrícula, alojamiento y manutención, abordando temas de IA y género.
  • Esta iniciativa busca fortalecer el Espacio Iberoamericano de Conocimiento, promoviendo la cooperación internacional y el debate científico frente a los desafíos tecnológicos.
Resumen generado con IA

La convocatoria de becas para los Cursos de Verano 2026 de Fundación Carolina ya transita sus últimos días. Hasta el 15 de junio, estudiantes universitarios, docentes, investigadores y profesionales todavía pueden anotarse para participar de una propuesta que ofrece capacitación, intercambio con especialistas de distintos países y espacios de debate sobre temas que hoy están en el centro de la agenda iberoamericana.

IA, cooperación internacional, feminismo, democracia, educación superior y producción de conocimiento son algunos de los temas que estarán en esta edición.

Tres cursos sobre temas clave para la agenda global

Hay tres propuestas académicas con enfoques diferentes:

- "El poder del conocimiento: Iberoamérica en el ecosistema académico global", se realizará del 6 al 8 de julio en Ponteareas, Pontevedra. Se hablará sobre la internacionalización universitaria, la cooperación científica, la movilidad académica y el papel de la ciencia en la toma de decisiones públicas.

FORMACIÓN. Estudiantes, docentes e investigadores debatirán sobre movilidad académica y ciencia abierta. FORMACIÓN. Estudiantes, docentes e investigadores debatirán sobre movilidad académica y ciencia abierta. / CAPTURA DE PANTALLA

- "Resistir la reacción: política, feminismo y cooperación iberoamericana", será del 1 al 3 de julio en San Lorenzo del Escorial, Madrid. El programa analizará el liderazgo de las mujeres, las políticas de igualdad, los sistemas de cuidados y los desafíos que enfrentan las organizaciones feministas en distintos contextos democráticos.

- "Tecnología, ciencia y poder: América Latina y la Unión Europea ante la batalla digital", se desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto en Santander. Allí se debatirá sobre inteligencia artificial, digitalización, geopolítica y cooperación entre Europa y América Latina frente a los cambios tecnológicos.

Qué cubren las becas

La Fundación Carolina ofrece distintas modalidades de participación según las necesidades de cada postulante.

Por un lado, existe una modalidad de beca online, que cubre el costo de la matrícula para quienes realicen los programas de manera virtual.

Además, los interesados en asistir de forma presencial pueden postularse a una beca presencial, que incluye matrícula, alojamiento y manutención durante el desarrollo de las actividades.

Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo

La convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios, docentes, investigadores y profesionales cuyos perfiles se ajusten a los requisitos específicos de cada programa.

Las postulaciones deben realizarse de manera online a través de la plataforma oficial de Fundación Carolina (www.fundacioncarolina.es). 

El plazo para presentar solicitudes vence el 15 de junio.

Una oportunidad para sumar experiencia

La iniciativa busca fortalecer el Espacio Iberoamericano de Conocimiento, promoviendo el intercambio de ideas, experiencias y proyectos entre estudiantes, investigadores y profesionales de la región.

Además de la formación específica de cada curso, los participantes podrán acceder a espacios de diálogo y vinculación con expertos de distintas disciplinas, en un contexto marcado por los cambios tecnológicos, los desafíos geopolíticos y las transformaciones sociales que atraviesan a la comunidad internacional.

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