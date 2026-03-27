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¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa

El programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos ofrece formación en Europa con gastos cubiertos y está dirigido a egresados recientes de hasta 27 años. La inscripción está abierta hasta el 22 de abril de 2026.

CONVOCATORIA. El programa está dirigido a graduados de América Latina, España o Portugal que tengan hasta 27 años. CONVOCATORIA. El programa está dirigido a graduados de América Latina, España o Portugal que tengan hasta 27 años. / GOOGLE
Hace 8 Min

La Fundación Carolina junto a Santander Open Academy abrió la convocatoria para una nueva edición del Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, una iniciativa internacional que seleccionará a 25 jóvenes egresados para una experiencia de formación en Europa. La propuesta se desarrollará del 14 al 28 de junio de 2026 en Madrid, Cádiz y Bruselas.

La convocatoria está dirigida a graduados recientes de América Latina, España o Portugal que tengan hasta 27 años y hayan finalizado sus estudios superiores después de octubre de 2023. 

De qué se trata el programa

Durante dos semanas, los seleccionados participarán de una agenda intensiva que combina conferencias, encuentros y visitas institucionales. 

La experiencia permite conocer de cerca el funcionamiento de actores políticos, sociales y empresariales de Europa, al mismo tiempo que propone espacios de intercambio con otros jóvenes de la región.

El programa se enfoca en temas actuales como la transformación digital, el cambio climático, la desigualdad y los desafíos del desarrollo sostenible. Además, promueve la creación de redes de contacto entre participantes y referentes, con el objetivo de fortalecer vínculos profesionales a futuro.

Entre los beneficios, la iniciativa incluye manutención, alojamiento y transporte durante toda la experiencia, lo que facilita el acceso a quienes buscan una formación internacional sin costos directos.

Requisitos y cómo postularse

Para participar, es necesario ser nacional de un país iberoamericano, España o Portugal, contar con un título universitario reciente y no superar los 27 años al momento de la inscripción. También se valoran habilidades sociales, capacidad de liderazgo y un perfil académico destacado.

El proceso de inscripción se realiza de manera online y requiere completar dos formularios obligatorios: uno en la plataforma de Fundación Carolina (gestion.fundacioncarolina.es/programas) y otro en Santander Open Academy (app.santanderopenacademy.com/program
). La fecha límite para postularse es el 22 de abril de 2026.

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