¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa

La Fundación Carolina junto a Santander Open Academy abrió la convocatoria para una nueva edición del Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos, una iniciativa internacional que seleccionará a 25 jóvenes egresados para una experiencia de formación en Europa. La propuesta se desarrollará del 14 al 28 de junio de 2026 en Madrid, Cádiz y Bruselas.