Seguridad

El secuestro de 470 kilos de cocaína: tres detalles de una causa que dará que hablar

Se trata de características que podrían ayudar a los investigadores a descubrir quién está detrás de este decomiso.

Los bolsas tienen “orejas” para facilitar su traslado.
Los bolsas tienen “orejas” para facilitar su traslado.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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