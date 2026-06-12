Seguridad

Narcotráfico en el NOA: cuando el cártel de Cali “aterrizó” en Catamarca

El espía Antonio “Jaime” Stiuso participó del procedimiento en el que secuestraron más de una tonelada de cocaína en un campo.

EN RECREO. Parte de los más de 1.000 kilos de cocaína secuestradas.
EN RECREO. Parte de los más de 1.000 kilos de cocaína secuestradas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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