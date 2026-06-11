Las dos caras del Mundial 2026: cómo se vive en México el torneo que puso al país en la mira internacional

Sentirse parte del festejo

Sin embargo, no todos reflejan el mismo entusiasmo. Mariana Meneses, vecina de Ciudad de México, asegura que en la capital el clima que se siente es distinto al de Monterrey. “Hay un ambiente de tensión más que de fiesta”, dijo. Según contó, existe una preocupación generalizada por las manifestaciones que se desarrollan en paralelo al inicio de la competencia. En diálogo con este diario comentó que parte de la población está molesta con el Gobierno y la organización porque los preparativos se hicieron a contrarreloj. “Hubo tiempo, ocho años para lograr los cambios necesarios en la ciudad y todo se hizo a prisa”. También cuestionó el elevado costo de las entradas y consideró que el torneo terminó convirtiéndose en “un evento para gente con altos recursos y extranjeros”, y no uno en el que los mexicanos puedan participar.