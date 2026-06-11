El Mundial también se juega en Palermo: así fue la fiesta que reunió a los hinchas en el Fan Fest de Buenos Aires

Porque eso es justamente lo que tiene un Mundial. Muchas veces el partido es apenas una excusa; la verdadera atracción está en compartirlo. En celebrar con desconocidos, en comentar una jugada con alguien que se sienta al lado, en escuchar opiniones de personas que probablemente nunca volverán a cruzarse o en esa sensación de comunidad que aparece cada cuatro años y convierte al fútbol en un lenguaje universal.