El Mundial también se juega en Palermo: así fue la fiesta que reunió a los hinchas en el Fan Fest de Buenos Aires

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos se reunieron este jueves en Plaza Seeber, Palermo, para la apertura del Fan Fest oficial y ver el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.
- Este espacio recrea la tradición nacida en Qatar 2022. El predio cuenta con pantallas gigantes, actividades recreativas y una capacidad para recibir hasta 15.000 personas.
- El predio se consolidará durante un mes como el principal punto de encuentro comunitario en Buenos Aires para vivir de cerca el torneo que se disputa en Norteamérica.
La pelota rodaba a poco más de 7.000 kilómetros de distancia, pero por momentos parecía que el Mundial 2026 se estaba jugando en Buenos Aires.
Mientras México y Sudáfrica abrían la Copa del Mundo en el estadio Ciudad de México, cientos de personas comenzaron a ocupar el césped de la Plaza Seeber, en pleno Palermo, para vivir el partido de una manera muy argentina: entre mates, reposeras, camisetas de fútbol y conversaciones que iban mucho más allá de lo que ocurría en la pantalla gigante.
El Buenos Aires Fan Fest abrió oficialmente sus puertas oficialmente este jueves y volvió a transformarse en uno de los grandes puntos de encuentro para seguir el torneo.
Para muchos, incluso, representa mucho más que un simple espacio para ver partidos. Durante Qatar 2022 se había convertido en una verdadera postal de la euforia mundialista que terminó acompañando a la “Scaloneta” hasta la conquista del título. Por eso no son pocos los que lo mencionan entre risas como una de las tantas "cábalas" que acompañaron aquella aventura inolvidable.
Cuatro años después, el ritual volvió a ponerse en marcha. Desde entrada la siesta comenzaron a llegar grupos de amigos, familias enteras, parejas y curiosos, atraídos por el clima de fiesta que caracteriza a cada Mundial. Algunos se acomodaron en las cómodas butacas ubicadas sobre las plateas montadas en tarimas especialmente preparadas para el evento. Otros eligieron el césped, desplegaron mantas, sacaron los mates y transformaron la tarde en una especie de picnic futbolero.
La enorme pantalla instalada frente al público se convirtió rápidamente en el centro de atención, aunque no era lo único para recorrer. Alrededor del predio aparecieron activaciones de distintas marcas, espacios recreativos y propuestas pensadas para que la experiencia sea mucho más allá de los 90 minutos de juego.
Porque eso es justamente lo que tiene un Mundial. Muchas veces el partido es apenas una excusa; la verdadera atracción está en compartirlo. En celebrar con desconocidos, en comentar una jugada con alguien que se sienta al lado, en escuchar opiniones de personas que probablemente nunca volverán a cruzarse o en esa sensación de comunidad que aparece cada cuatro años y convierte al fútbol en un lenguaje universal.
Plaza Seeber volverá a ser una de las sedes principales para seguir el Mundial y tendrá capacidad para recibir hasta 15.000 personas. Sin embargo, las cifras dicen poco frente a lo que realmente ocurre en el lugar; porque el Fan Fest ofrece algo que ninguna transmisión puede replicar desde una casa: la posibilidad de sentir que el Mundial se vive en comunidad.
Si algo quedó claro durante la jornada inaugural es que, aunque los partidos se jueguen en Estados Unidos, México o Canadá, una parte importante de la fiesta volverá a desarrollarse en Buenos Aires. Durante un mes, el corazón mundialista de la ciudad volverá a latir en Palermo.