¡Líderes antes del Mundial! Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA a días del debut

El equipo dirigido por Lionel Scaloni supo capitalizar al máximo sus dos victorias en los amistosos preparatorios de junio. Esta racha positiva, sumada a los traspiés de sus rivales directos, provocó el asalto a la cima: Francia cayó al tercer lugar tras ser penalizada por una derrota ante Costa de Marfil, mientras que España se mantuvo en la segunda posición luego de registrar un empate frente a Irak.