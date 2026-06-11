¡Líderes antes del Mundial! Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA a días del debut
La Selección aprovechó sus triunfos en los amistosos previos y desbancó a Francia para llegar a la cita máxima en lo más alto. La ubicación en el escalafón puede llegar a ser clave: servirá como criterio de desempate durante el torneo.
Unas horas después del partido inaugural del Mundial 2026, la selección argentina recibió una buena noticia. Tras la última actualización en tiempo real del Ranking FIFA, la "Albiceleste" trepó dos posiciones y se ubicó nuevamente en el primer puesto de la clasificación general, un lugar de privilegio que no ocupaba desde julio de 2025.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni supo capitalizar al máximo sus dos victorias en los amistosos preparatorios de junio. Esta racha positiva, sumada a los traspiés de sus rivales directos, provocó el asalto a la cima: Francia cayó al tercer lugar tras ser penalizada por una derrota ante Costa de Marfil, mientras que España se mantuvo en la segunda posición luego de registrar un empate frente a Irak.
Movimientos históricos y presencia latinoamericana
Entre las principales novedades del Top 10 destaca el histórico ascenso de Marruecos. El conjunto africano escaló al 7.° puesto (+1), superando a los Países Bajos (8.°) y logrando así su mejor ubicación histórica desde la creación de este registro en agosto de 1993.
Un poco más abajo, en el Top 20, la región tuvo saldo positivo. México subió al escalón 14.° y Uruguay avanzó al 16.°, desplazando a selecciones como Senegal (15.°) y Estados Unidos, que cayó al 17.° lugar. Por su parte, Irán logró meterse en el selecto grupo de los veinte mejores.
En el balance global de la fecha, Hungría (39.ª), Chile (51.ª) y China (91.ª) firmaron los ascensos más significativos dentro de las primeras 100 posiciones. La otra cara de la moneda la vivió el Líbano, que sufrió la peor caída de todo el escalafón al retroceder siete casilleros y quedar en el puesto 115.
Un factor clave para el desarrollo del Mundial
Más allá del valor simbólico de llegar como líderes, la posición en el ranking tendrá un impacto directo en el césped norteamericano. Según el Reglamento de la competición, la Clasificación FIFA se utilizará oficialmente como criterio de desempate en la fase de grupos.
Si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos y no se logra quebrar la paridad con los primeros ítems reglamentarios, el ranking determinará las posiciones finales del grupo. Del mismo modo, este ordenamiento será el encargado de definir cuáles serán los ocho mejores terceros que accederán a los dieciseisavos de final en caso de persistir la igualdad.
Con las cartas sobre la mesa y Argentina en la cima del mundo, el torneo más grande de la historia está listo para empezar. La próxima actualización del ranking, ya con el nuevo campeón coronado, se publicará el 20 de julio de 2026.