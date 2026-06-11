Memes, música y críticas: los momentos más comentados de la apertura del Mundial 2026

Uno de los actos más destacados estuvo a cargo de una mujer con vestimenta originaria que pronunció la frase “Bienvenidos a México, al Mundial de fútbol FIFA 2026”, mensaje que luego fue repetido en inglés y en distintos dialectos mayas para destacar la diversidad cultural del país anfitrión. Al mismo tiempo, el trofeo de la Copa del Mundo se elevó sobre el escenario ubicado en el círculo central del campo, con instrumentos musicales tradicionales mexicanos como protagonistas del arranque. A partir de allí se sucedieron las actuaciones musicales que dieron forma a la celebración.