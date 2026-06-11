Memes, música y críticas: los momentos más comentados de la apertura del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA inauguró hoy el Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México con un show musical que generó fuerte repercusión y memes en redes sociales debido a su corta duración.
- Con solo 20 minutos de duración, el show de Shakira, Maná y J Balvin incluyó elementos llamativos como muñecos Labubu y un auto de cartón que desataron burlas en las redes.
- Pese a las críticas por su brevedad, este evento marca el inicio de un torneo histórico de tres sedes y consolida la vigencia de Shakira como el máximo ícono musical mundialista.
La cuenta regresiva terminó. Con una fiesta que mezcló música, cultura, homenajes, juego de luces y mucho papel picado el Estadio Azteca abrió sus puertas para dar inicio oficialmente al Mundial 2026. Si bien el espectáculo no duró más de 20 minutos, dio material suficiente para que en redes sociales los usuarios se entretuvieran durante horas creando memes y comentando los mejores momentos de la ceremonia.
Uno de los actos más destacados estuvo a cargo de una mujer con vestimenta originaria que pronunció la frase “Bienvenidos a México, al Mundial de fútbol FIFA 2026”, mensaje que luego fue repetido en inglés y en distintos dialectos mayas para destacar la diversidad cultural del país anfitrión. Al mismo tiempo, el trofeo de la Copa del Mundo se elevó sobre el escenario ubicado en el círculo central del campo, con instrumentos musicales tradicionales mexicanos como protagonistas del arranque. A partir de allí se sucedieron las actuaciones musicales que dieron forma a la celebración.
Ídolo mexicano
El primero en subirse al escenario fue Maná, una de las bandas de rock mexicanas más representativas del país. Ante la ovación y los aplausos el grupo interpretó una de sus canciones más reproducidas a nivel mundial “Oye mi amor”, que fue altamente coreada por los espectadores. Apenas finalizó, comenzaron a sonar las notas de la canción “Partidazo”, mientras Danny Ocean aparecía en la pantalla.
Una final recordada
Los terceros en demostrar su talento fueron Belinda y el grupo musical Los Ángeles Azules para interpretar “Por ella”, una de las canciones oficiales del álbum musical de la FIFA para la Copa del Mundo. Debido al género musical y a la composición de la banda, los televidentes argentinos no pudieron pasar por alto las similitudes con la banda de cumbia santafesina “Los Palmeras” y rápidamente recordaron la presentación de la agrupación en la final de la Copa Sudamericana de 2019.
Autos, muñecos y memes
J Balvin y Ryan Castro fueron los encargados de encender el show de la mano de las canciones “Qué calor”, “I like it” y “Una a la vez”. Sin embargo, su presentación fue rápidamente opacada tras la aparición de los famosos muñecos coleccionables asiáticos llamados Labubu. Su presencia sorprendió a los espectadores y rápidamente cobraron protagonismo en redes sociales, donde los memes y publicaciones describieron al momento como “bizarro”.
Los usuarios tampoco pasaron por alto el automóvil con el que entró en escena el cantante colombiano. Al tratarse de un vehículo de cartón fabricado de manera artesanal, el artefacto se convirtió en objeto de memes, donde los fanáticos bromearon al compararlo con un juguete o una maqueta escolar de primaria.
El himno mundialista
El número final estuvo reservado para Shakira y Burna Boy, que interpretaron “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial 2026. Por cuarta vez en la historia del evento, la cantante colombiana se hizo presente en la celebración y se llevó los laureles de los usuarios de X, al coronarla como la reina de los mundiales.
Cuestionamientos
Otro de los aspectos más comentados fue la breve duración del espectáculo. Acostumbrados a ceremonias inaugurales más extensas, muchos espectadores se sorprendieron cuando el show concluyó apenas 20 minutos después de haber comenzado. Algunos cuestionaron que cada artista interpretara una sola canción y otros esperaban una presentación conjunta para cerrar la fiesta. Aunque la FIFA había anticipado una puesta en escena sin precedentes, en redes sociales no tardaron en multiplicarse los comentarios de quienes aseguraron haberse quedado con “sabor a poco” tras el espectáculo.