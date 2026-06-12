Los aliados del G7 buscan reducir la brecha con Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, invitó a varios “líderes de la ‘tech’ mundial”, entre ellos el estadounidense Sam Altman, director de OpenAI, a un almuerzo para impulsar sus iniciativas de regulación y la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 o 16 años. Ayer, habló por teléfono con Tim Cook, de Apple.