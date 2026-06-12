Cuál es el cálculo del Concejo capitalino para subir la tarifa de ómnibus a $1.700

La iniciativa surge de un pedido de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de elevar el boleto urbano a $2.400 por subas en los costos operativos del sector. Sin embargo, los concejales habrían acordado una cifra menor a la solicitada considerando la situación económica. “Lo va a definir la comisión, pero se habla de un monto de $1.600 o $1.700. Esto deviene del período inflacionario que hubo desde noviembre u octubre, que fue cuando se dio el último incremento tarifario”, explicó Juri. En este caso, la actualización correspondería a un 36% de aumento.