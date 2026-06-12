Política

Cuál es el cálculo del Concejo capitalino para subir la tarifa de ómnibus a $1.700

El presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri, confirmó que se prevé discutir el aumento para el boleto de colectivos el próximo jueves. Se reúne nuevamente la comisión de Transporte para dar dictamen.

COLECTIVO URBANO. Se prevé actualizar la tarifa del transporte.
COLECTIVO URBANO. Se prevé actualizar la tarifa del transporte.
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, afirmó que la semana que viene se le daría tratamiento al pedido de actualización tarifaria para el transporte público de pasajeros. El peronista se refirió a las reuniones que se llevaron adelante en este último tiempo y a los cálculos que condujeron al nuevo valor del boleto, que escalaría de $1.250 a $1.700.

El titular del cuerpo parlamentario se expresó sobre el transporte público en el marco de la cuarta audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para San Miguel de Tucumán. Allí, Juri confirmó que avanzan las tratativas para llevar la problemática al recinto. “En principio, tendríamos sesión la semana que viene. Entre los temas que vamos a tratar estaría este, el del incremento tarifario”, señaló.

La iniciativa surge de un pedido de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) de elevar el boleto urbano a $2.400 por subas en los costos operativos del sector. Sin embargo, los concejales habrían acordado una cifra menor a la solicitada considerando la situación económica. “Lo va a definir la comisión, pero se habla de un monto de $1.600 o $1.700. Esto deviene del período inflacionario que hubo desde noviembre u octubre, que fue cuando se dio el último incremento tarifario”, explicó Juri. En este caso, la actualización correspondería a un 36% de aumento.

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El titular del Concejo reiteró que el análisis se llevó adelante a partir del estudio de “todas las variables” e informó que la comisión que preside José María Franco (Peronismo de la Capital) encabezó reuniones con la Aetat y con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). En otra ocasión, además, los ediles también recibieron al secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad capitalina, Carlos Arnedo.

El dictamen del comité que evalúa el incremento -dijo Juri- podría firmarse el martes. Ese mismo día suele reunirse Labor Parlamentaria, que es el grupo donde los líderes de bloque definen los temas para una próxima sesión.

Fórmula del PJ: Juri opinó sobre el anuncio de Jaldo

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, se refirió al anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo de repetir fórmula junto al vice Miguel Acevedo para las elecciones de 2027. “Me parece una excelente fórmula. Vienen trabajando muy bien, como así también con la señora intendenta (Rossana Chahla) y el Concejo Deliberante. Y estos son temas políticos que se irán viendo con el tiempo”, señaló. Descartó referirse a otras conformaciones políticas porque aseguró que se trata de cuestiones netamente electorales que se resolverán conforme avancen las fechas cercanas a 2027.

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