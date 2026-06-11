Copa del Mundo

Sampaio estrenó la gran innovación arbitral del Mundial 2026 en México-Sudáfrica

El brasileño fue el encargado de dirigir el partido inaugural y se convirtió en el primer árbitro de la historia de los Mundiales en utilizar una cámara corporal durante un encuentro.

Sampaio estrenó la gran innovación arbitral del Mundial 2026 en México-Sudáfrica
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Wilton Sampaio hizo historia al estrenar una cámara corporal en el debut del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Azteca, para aportar una nueva perspectiva del juego.
  • Esta innovación, impulsada por la FIFA y la IFAB, busca mejorar las transmisiones de TV y el análisis de jugadas, sumándose a reglas más estrictas contra la pérdida de tiempo.
  • El debut de esta tecnología y las mayores atribuciones del VAR marcan el inicio de una nueva era en el arbitraje, buscando agilizar el juego y dar transparencia al fútbol.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 comenzó con una novedad que promete cambiar para siempre la manera de ver el arbitraje. Más allá de los goles y de la fiesta que se vivió en el estadio Azteca durante el debut entre México y Sudáfrica, una de las imágenes más llamativas de la jornada estuvo en el uniforme del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

El experimentado juez sudamericano fue el encargado de impartir justicia en el encuentro inaugural y pasó a la historia al convertirse en el primer árbitro en utilizar una cámara corporal durante un partido de la Copa del Mundo. La tecnología, ubicada en la zona superior del cuerpo del colegiado, permite registrar imágenes desde su propia perspectiva dentro del campo de juego. 

La tecnología que debutó en el Azteca

La implementación de las cámaras corporales es una de las principales innovaciones arbitrales que presentó la FIFA para este Mundial. El objetivo es ofrecer nuevas imágenes para las transmisiones televisivas y, al mismo tiempo, generar una herramienta adicional para el análisis de determinadas jugadas y situaciones de juego.

La iniciativa fue impulsada junto a la International Football Association Board (IFAB) y forma parte de una batería de cambios reglamentarios que comenzaron a aplicarse desde el inicio de la competencia. El debut quedó en manos de Sampaio, uno de los árbitros con mayor experiencia internacional dentro de la nómina mundialista.

Más cambios para los árbitros en la Copa del Mundo

La cámara corporal no es la única novedad. Durante el Mundial también se pondrán en práctica nuevas reglas destinadas a reducir las pérdidas de tiempo y agilizar el juego. Entre ellas aparecen controles más estrictos sobre las demoras en saques de banda y de arco, además de sanciones más severas para las protestas de jugadores y cuerpos técnicos.

A su vez, el VAR contará con mayores atribuciones para intervenir en determinadas acciones puntuales, ampliando el margen de revisión respecto a ediciones anteriores. De esta manera, el partido entre México y Sudáfrica no solo abrió el Mundial 2026: también marcó el comienzo de una nueva era para el arbitraje internacional. 

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