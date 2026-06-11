Sampaio estrenó la gran innovación arbitral del Mundial 2026 en México-Sudáfrica

El Mundial 2026 comenzó con una novedad que promete cambiar para siempre la manera de ver el arbitraje. Más allá de los goles y de la fiesta que se vivió en el estadio Azteca durante el debut entre México y Sudáfrica, una de las imágenes más llamativas de la jornada estuvo en el uniforme del árbitro brasileño Wilton Sampaio.