Una mujer amenazó de muerte a la maestra de su hija porque le reclamó por las faltas

La observación no fue bien recibida por la madre de la estudiante, que decidió enviarle un mensaje de audio a la docente. “Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”, expresó la mujer en el mensaje.