Evo Morales escala la confrontación con Rodrigo Paz en Bolivia

LA PAZ, Bolivia.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, elevó el tono de su confrontación con el presidente Rodrigo Paz, al desafiarlo públicamente a visitar su bastión político en el Trópico de Cochabamba. “Si es machito que venga para hablar de temas sociales. No solamente vamos a hablar de reivindicaciones, le vamos a enseñar cómo se gobierna”, afirmó en un acto público en la localidad de Lauca Ñ, en una nueva escalada verbal que desplaza el debate político hacia la disputa personal.