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Evo Morales escala la confrontación con Rodrigo Paz en Bolivia

El ex mandatario y líder cocalero respondió al presidente, que lo acusa por la crisis en el país.

Evo Morales.
Evo Morales.
Hace 4 Hs

LA PAZ, Bolivia.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, elevó el tono de su confrontación con el presidente Rodrigo Paz, al desafiarlo públicamente a visitar su bastión político en el Trópico de Cochabamba. “Si es machito que venga para hablar de temas sociales. No solamente vamos a hablar de reivindicaciones, le vamos a enseñar cómo se gobierna”, afirmó en un acto público en la localidad de Lauca Ñ, en una nueva escalada verbal que desplaza el debate político hacia la disputa personal.

La declaración del líder cocalero es una respuesta a expresiones de Paz, que había emplazado a Morales a presentarse en la sede de Gobierno. “Oiga, si usted es macho, venga acá, venga a dar la cara, no se oculte allá”, señaló el jefe de Estado en referencia al atrincheramiento del ex mandatario en su bastión ante el riesgo de aprehensión por una investigación que lo acusa de trata agravada de personas.

Esta semana policías antimotines chocaron en la capital política de Bolivia con manifestantes que exigen la renuncia del centroderechista Paz, quien quiere un estado de excepción para contener con militares la ola de protestas que empezó hace cinco semanas.

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Los huelgistas, principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, tumbaron contenedores de basura y prendieron fuego a montículos de desperdicios para armar barricadas en las cercanías de la plaza de armas de La Paz, donde está el Palacio de Gobierno.

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