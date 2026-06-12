Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

El músico se ha presentado en siete países de Europa, cinco de Sudamérica y en más de 30 ciudades en la Argentina. “De adolescente los primeros contactos con la música fueron a través de la guitarra eléctrica y su mundo, para mí y para muchos. Mis nuevas músicas están muy alejadas del folclore: son una mezcla entre los lenguajes académicos contemporáneos y algunos ritmos complejos de origen más popular, pero en este caso no serían ritmos nacionales, ni tienen que ver con el rock o el jazz”, aclara.