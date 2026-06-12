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Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

Un concierto en CiTá, que incluirá un homenaje al Pato Gentilini. Ritmos abordados.

EN SOLEDAD. Martín Páez de la Torre estrena nuevas composiciones. asdfasdf asdfasdfasdfasdf
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Hace 5 Hs

Martín Páez de la Torre estrenará hoy siete nuevas composiciones instrumentales propias esta noche, creadas especialmente para guitarra eléctrica, cuando desde las 22 se presente en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).

“Voy a tocar por primera vez piezas breves que acabo de terminar de escribir, en un lenguaje original e inusual. La guitarra eléctrica es un instrumento a la vez similar y muy distinto a la criolla. Explotar esas diferencias es interesante, divertido y desafiante, porque componer para este instrumento solo es algo que casi no ha sido aún muy abordado”, advierte para LA GACETA, y anticipa que también tocará el ronroco.

El músico se ha presentado en siete países de Europa, cinco de Sudamérica y en más de 30 ciudades en la Argentina. “De adolescente los primeros contactos con la música fueron a través de la guitarra eléctrica y su mundo, para mí y para muchos. Mis nuevas músicas están muy alejadas del folclore: son una mezcla entre los lenguajes académicos contemporáneos y algunos ritmos complejos de origen más popular, pero en este caso no serían ritmos nacionales, ni tienen que ver con el rock o el jazz”, aclara.

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Al mismo tiempo, anuncia que en el recital estrenará también un gualambao -ritmo litoraleño creado por Ramón Ayala-, y que habrá un espacio para homenajear a Luis Pato Gentilini, quien atraviesa un delicado momento para su salud.

Folclore norteño

A partir de las 21 en el restaurante Don Ruiz (avenida Perón 2.300, en el local 6 del complejo Alterpoint) se presentará el Dúo Lapachos -Héctor Saleme y Esteban Martínez Mirabella- con repertorio folclórico norteño.

Desde las 22, Nancy Pedro y Gallego Estrada repasarán temas latinoamericanos populares en La Fondita (avenida Belgrano 2.430), con entrada al sobre, en el ciclo de canciones a la carta, elegidas por el público.

En las peñas, el Mono Villafañe, Lucho Aragón y Francis Moreno estarán en El Cardón (Las Heras 50). La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Guada Herrera, Dualma, Edu Mendoza y Bandeños.

El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) reservó su espacio para celebrar el cumpleaños de Santi Quipildor, con la participación del Dúo Argañaráz-Quipildor, La Bohemia, Trivagos, David Robles y Sol Santiagueño.

La Casa de Yamil (España 153) se volcará esta noche a temas del recuerdo con Los Iracundos, Los Pasteles Verdes y el Grupo Pomada.

Los tangueros tendrán las milongas de la Plaza Independencia y La del Abasto (La Madrid 1.632), mientras que en el Bar La Paulina de Lules actuará la orquesta 9 de Julio.

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