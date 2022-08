Martín Páez de la Torre y la obra de Eduardo Falú

“Es la primera vez que voy a tocar en un recital solista en Yerba Buena, que es donde me he criado y donde vivo. Me resulta raro después de tanto andar paveando por otros lados”, comienza diciendo Martín Páez de la Torre, en la charla con LA GACETA acerca del concierto que brindará hoy a las 21 en Lola Mora Cultural (Lola Mora 54).

El recital constará de dos partes: “voy a interpretarparte del repertorio de obras y versiones instrumentales para guitarra de Eduardo Falú, que son parte del disco que acabo de terminar de grabar y está pronto a salir; además tocaré, como siempre, mis composiciones en guitarra y en ronroco, ese hermano mayor del charango, de perfil más sobrio”.

“Quizás estas dos partes se unen en el perfil folclórico de algunas de mis obras con el bagaje profundo de Falú, pero no creo haga falta demasiada uniformidad en este caso. Él es uno de los artistas mas importantes de la historia de nuestro país, el peso de su obra y su compromiso van a trascender sin duda aunque no se lo difunda lo suficiente. Bastará con esperar. Mi aporte ojalá sea el de ayudar un poquito a mantener viva sus creaciones, y otorgarle un punto de vista expresivo diferente y personal, hijo de mis escuchas diversas y mi formación. También se trata de algo personal, ya que mi viejo era un gran admirador del salteño, y esta grabación es una deuda que que me apresto a saldar, con amor, compromiso y placer”, sostiene.

El tucumano resalta que al estudiar la obra instrumental de Falú “uno se admira de la natural y no forzada convivencia de los mundos de la raíz folclórica popular y de lo académico, que disfrutaba y respetaba tanto; de esas dos semillas vemos florecer una sola música superadora, siempre a través de nuestro instrumento nacional por excelencia, la guitarra”.

Páez de la Torre está más concentrado en la composición que en la interpretación. “Trato de formarme y avanzar todos los días. Ahora estudio con el pianista y compositor Diego Schissi, y está casi terminado otro disco de obras propias y un ciclo de canciones escritas con el poeta Javier Foguet, además de las ganas de seguir haciendo cosas del gran Pato Gentilini. Una carrera implica muchas superficialidades que me provocan rechazo, pero que de vez en cuando hacen bien”, finaliza.