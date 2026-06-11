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¿Cómo estará el tiempo este viernes 12 de junio en Tucumán?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y mayormente nublada para este viernes 12 de junio en Tucumán. Conocé la temperatura máxima, mínima y cómo seguirá el clima durante el fin de semana.

TIEMPO EN TUCUMÁN. Según el pronóstico, al menos este viernes no lloverá.
TIEMPO EN TUCUMÁN. Según el pronóstico, al menos este viernes no lloverá.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 12 de junio en Tucumán un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas entre 11°C y 16°C y sin lluvias.
  • El viento soplará leve desde el norte y sudoeste, manteniendo una alta nubosidad durante el día, con baja probabilidad de lluvias que oscila apenas entre el 0% y el 10%.
  • El fin de semana seguirá estable y nublado sin lluvias, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 9°C el sábado y máximas de hasta 19°C en toda la provincia.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas para este viernes 12 de junio en San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C, en un contexto de nubosidad persistente durante gran parte del día y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para este viernes en Tucumán

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 11°C y vientos leves del sector norte.

Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 11°C.

Hacia la tarde, cuando se registre la temperatura máxima prevista de 16°C, continuará la nubosidad predominante, aunque sin lluvias relevantes. El SMN estima una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%.

Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 13°C, con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector sudoeste.

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán durante el fin de semana

Las perspectivas para los próximos días indican un leve descenso de las temperaturas mínimas durante el fin de semana.

Para el sábado se espera una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, mientras que el domingo las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 14°C.

No se prevén lluvias importantes en la provincia durante los próximos días, por lo que continuará el tiempo estable, aunque con abundante nubosidad.

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