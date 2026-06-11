Arrancó la segunda ronda del Challenger de Tucumán con duelos clave en Lawn Tennis

Por su parte, en la cancha 7 la jornada inició a las 11.30 con el cruce entre el brasileño Eduardo Ribeiro y el colombiano Johan Alexander Rodríguez. Luego (no antes de las 12:30), el argentino Carlos María Zarate jugará ante el peruano Arklon Huertas Del Pino Córdova. El día en esta cancha culminará con un gran duelo de dobles: la dupla favorita Ribeiro/Zeballos [1] se medirá ante los argentinos Casanova y Rodríguez Taverna.