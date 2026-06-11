Arrancó la segunda ronda del Challenger de Tucumán con duelos clave en Lawn Tennis

Resumen para apurados
- El Challenger de Tucumán inició este jueves su segunda ronda de singles y cuartos de dobles en el Lawn Tennis Club para definir los clasificados a las fases decisivas del torneo.
- La jornada destaca por el cruce entre Federico Coria y Andrea Collarini, y el avance de Hernán Casanova tras vencer a Samuel Heredia en las canchas de polvo de ladrillo tucumanas.
- Este torneo clave en el circuito de polvo de ladrillo posiciona a Tucumán en el mapa del tenis profesional y definirá los candidatos al título en las rondas finales del certamen.
El Challenger de Tucumán comienza a ingresar en su etapa de definiciones. Este jueves, las canchas de polvo de ladrillo de Lawn Tennis Club albergarán los cruces correspondientes a la segunda ronda del cuadro principal, además de los cuartos de final del cuadro de dobles.
La acción en la cancha central se puso en marcha a las 11.30 con un choque 100% argentino entre el máximo favorito al título, Guido Iván Justo (1), y Hernán Casanova. A continuación (no antes de las 12.30), el argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez se medirá ante el brasileño Matheus Pucinelli De Almeida.
El plato fuerte de la jornada en la central llegará en el tercer turno: Federico Coria, ex 49° del mundo gran estrella del torneo, enfrentará a Andrea Collarini, campeón en 2024 y segundo preclasificado.
En el cuarto turno, el tucumano Máximo Zeitune saltará a la cancha en el certamen de dobles. En dupla con Luciano Emanuel Ambrogi, el crédito local buscará el pase de ronda enfrentando a la pareja compuesta por el argentino Ignacio Monzon y el chileno Nicolás Villalón.
Para cerrar la actividad en la cancha principal, Collarini y Nicolás Kicker enfrentarán al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo y Santiago de la Fuente.
Partidazos en las canchas 2 y 7
La cancha 2 abrió el juego a las 12 con un cruce de alto vuelto entre Santiago Rodríguez Taverna y Luciano Emanuel Ambrogi (8). Más tarde, el clasificado Thiago Cigarrán se enfrentará a Juan Estévez, seguido por el duelo destacado de singles entre el experimentado Nicolás Kicker (7) y el dominicano Nick Hardt.
Por su parte, en la cancha 7 la jornada inició a las 11.30 con el cruce entre el brasileño Eduardo Ribeiro y el colombiano Johan Alexander Rodríguez. Luego (no antes de las 12:30), el argentino Carlos María Zarate jugará ante el peruano Arklon Huertas Del Pino Córdova. El día en esta cancha culminará con un gran duelo de dobles: la dupla favorita Ribeiro/Zeballos [1] se medirá ante los argentinos Casanova y Rodríguez Taverna.