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Cinco pantalones que serán tendencia en invierno 2026: los modelos que no pueden faltar en tu placard

La reconocible silueta de los bootcut, la comodidad de unos pantalones rectos clásicos y el tiro bajo constituyen algunas de las apuestas más buscadas para los días de calor.

Cinco pantalones que serán tendencia en invierno 2026: los modelos que no pueden faltar en tu placard
Vogue
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Expertos de moda presentaron los cinco modelos de pantalones vaqueros que serán tendencia global en el invierno de 2026 por su versatilidad para el uso diario.
  • Los diseños destacados incluyen el tiro bajo, cortes rectos, bermudas, bombachos y estilo bootcut, adaptándose tras el auge del Y2K hacia opciones cómodas y clásicas.
  • Estas prendas se consolidan como inversiones duraderas en el guardarropa actual, redefiniendo el denim y marcando el rumbo estético de las próximas temporadas urbanas.
Resumen generado con IA

“¿Qué vaqueros me compro?” surge como una pregunta difícil de responder, dada la cantidad de alternativas. Así, las tendencias de 2026 delimitan las opciones posibles de estos pantalones, convertidos en un clásico actual e indispensable en el armario de las que más saben de moda. Esta prenda, componente esencial del uniforme extraoficial para la rutina diaria, obtuvo su fama gracias a su facilidad para combinar con todo y a la multitud de colores y siluetas en los que se encuentra disponible en el mercado.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno

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Con un modelo ideal para cada ocasión y persona, el análisis de los diseños que más se llevarán durante la temporada revela las claves para vestirlos correctamente. Las pasarelas actuales confirman que el denim mantiene su reinado, transformándose a través de cortes específicos que estilizan la figura y se adaptan a las exigencias del día a día, consolidando su estatus como una inversión inteligente y duradera para el guardarropa.

Mirada dosmilera: pantalones con tiro bajo

A pesar de que el fenómeno Y2K pierde fuerza, la tendencia sigue vigente mediante diseños concretos. Los vaqueros de tiro bajo refuerzan su liderazgo esta temporada; la generación Z adoptó esta prenda con el mismo entusiasmo que el gloss o las cejas finas. Su versatilidad permite combinarlos con el abdomen al aire al estilo de los años 2000 o, para una propuesta más sofisticada, con chaquetas de tweed y tacones.

Cinco pantalones que serán tendencia en invierno 2026: los modelos que no pueden faltar en tu placard

Vuelta al clásico de siempre

El vaquero estrella de la temporada primavera-verano destaca por su corte recto, tiro medio y lavado azul clásico. Al situarse en el término medio, este pantalón cómodo y elegante funciona como el básico definitivo para el día a día. Las calles lo muestran junto a deportivas, mocasines o bailarinas, consolidándose como una inversión a largo plazo que se adapta a cualquier necesidad.

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Para aportar frescura, las bermudas vaqueras

Nacidas como la alternativa ideal a los shorts, las bermudas regresan con su característica esencia cool. Este diseño, de origen tradicionalmente masculino, convence incluso a las más escépticas gracias a su comodidad; combina a la perfección con botas de entretiempo, mocasines con calcetines o zapatos de tacón, aportando un aire fresco al vestidor actual.

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Oda al confort: los bombachos denim

Los pantalones bombachos ganan terreno gracias a su silueta amplia y ligera, ideal para los meses de calor. Su ajuste característico en el tobillo aporta estructura, transformándolos en la opción más sencilla para resolver los estilismos diarios cuando suben las temperaturas. Coordinados en conjuntos o acompañados de pañuelos estampados, representan la apuesta perfecta por el volumen.

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Los tipos de vaqueros que todas querrán: bootcut y flare

El modelo bootcut se mantiene como uno de los más buscados de la temporada junto a los diseños flare. Esta opción, ideal para la época de entretiempo, destaca en estilismos casuales combinada con botas o deportivas de uso diario. Su corte sutil, que se ensancha ligeramente en el tobillo sin llegar a la campana tradicional, ganará protagonismo dentro de la estética boho y los festivales de música.

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