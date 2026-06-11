Cinco pantalones que serán tendencia en invierno 2026: los modelos que no pueden faltar en tu placard

“¿Qué vaqueros me compro?” surge como una pregunta difícil de responder, dada la cantidad de alternativas. Así, las tendencias de 2026 delimitan las opciones posibles de estos pantalones, convertidos en un clásico actual e indispensable en el armario de las que más saben de moda. Esta prenda, componente esencial del uniforme extraoficial para la rutina diaria, obtuvo su fama gracias a su facilidad para combinar con todo y a la multitud de colores y siluetas en los que se encuentra disponible en el mercado.