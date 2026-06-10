Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno

La escena de la moda en Argentina da la bienvenida a su nueva temporada mediante una propuesta centrada en la calidez y la identidad personal de cada diseño. Esta colección de otoño-invierno alcanza un equilibrio perfecto entre el bienestar y la distinción sutil, al mismo tiempo que rescata elementos tradicionales para adaptarlos a las exigencias de la vida moderna. Gracias a este enfoque, el público dispone de un armario funcional para transitar los días fríos con elegancia, mediante prendas versátiles que se ajustan sin esfuerzo a diferentes momentos del día.