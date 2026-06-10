Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno

Resumen para apurados
- La industria de la moda en Argentina presentó las tendencias para el invierno 2026, buscando ofrecer funcionalidad, abrigo y elegancia ante las exigencias de la vida urbana actual.
- La propuesta adapta clásicos mediante suéteres, abrigos y pantalones. Destacan cuatro tendencias: estampados a cuadros, preppy renovado, loungewear chic y el uso del cuero marrón.
- Estos diseños perfilan un invierno donde la comodidad y la distinción convivirán en la ciudad, imponiendo tonos moca y caoba que desplazarán al tradicional negro en el armario.
La escena de la moda en Argentina da la bienvenida a su nueva temporada mediante una propuesta centrada en la calidez y la identidad personal de cada diseño. Esta colección de otoño-invierno alcanza un equilibrio perfecto entre el bienestar y la distinción sutil, al mismo tiempo que rescata elementos tradicionales para adaptarlos a las exigencias de la vida moderna. Gracias a este enfoque, el público dispone de un armario funcional para transitar los días fríos con elegancia, mediante prendas versátiles que se ajustan sin esfuerzo a diferentes momentos del día.
Dentro de este catálogo, los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que abarcan desde cortes clásicos hasta siluetas más vanguardistas. En cuanto a la protección exterior, los tapados y las camperas presentan una diversidad de estilos que aseguran un abrigo óptimo sin descuidar el sentido estético. Por último, la vigencia del denim y los pantalones de confección tradicional garantiza una gran versatilidad, lo cual facilita combinaciones que oscilan libremente entre lo relajado y lo formal.
Las cuatro tendencias de invierno 2026
Estampado a cuadros:
Los cuadros retoman su lugar de privilegio en conjuntos completos y abrigos de escala importante. Esta apuesta por patrones clásicos, pero en formatos audaces, garantiza una presencia fuerte y renovada.
Preppy renovado:
La estética colegial se reinventa bajo un concepto que une la estructura con la relajación. A través de prendas prolijas pero cómodas, este estilo se presenta como la opción ideal para un entorno urbano y elegante.
Loungewear chic:
La ropa de descanso sale a la calle mediante conjuntos de punto y géneros suaves. Al combinarse con capas más formales, la comodidad y el lujo conviven de forma natural en el ritmo de la ciudad.
Cuero marrón como básico:
Las tonalidades moca y caoba lideran la elección en faldas y blazers, desplazando al color negro. Este cambio cromático aporta una calidez distintiva al armario invernal, estableciéndose como el tono indispensable de la temporada.