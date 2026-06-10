SociedadActualidad

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno

Los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que van desde lo clásico hasta cortes más vanguardistas.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno
Vogue
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • La industria de la moda en Argentina presentó las tendencias para el invierno 2026, buscando ofrecer funcionalidad, abrigo y elegancia ante las exigencias de la vida urbana actual.
  • La propuesta adapta clásicos mediante suéteres, abrigos y pantalones. Destacan cuatro tendencias: estampados a cuadros, preppy renovado, loungewear chic y el uso del cuero marrón.
  • Estos diseños perfilan un invierno donde la comodidad y la distinción convivirán en la ciudad, imponiendo tonos moca y caoba que desplazarán al tradicional negro en el armario.
Resumen generado con IA

La escena de la moda en Argentina da la bienvenida a su nueva temporada mediante una propuesta centrada en la calidez y la identidad personal de cada diseño. Esta colección de otoño-invierno alcanza un equilibrio perfecto entre el bienestar y la distinción sutil, al mismo tiempo que rescata elementos tradicionales para adaptarlos a las exigencias de la vida moderna. Gracias a este enfoque, el público dispone de un armario funcional para transitar los días fríos con elegancia, mediante prendas versátiles que se ajustan sin esfuerzo a diferentes momentos del día.

¿Cuál es el nuevo top básico de moda que favorece a todos los cuerpos, según Vogue?

¿Cuál es el nuevo top básico de moda que favorece a todos los cuerpos, según Vogue?

Dentro de este catálogo, los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que abarcan desde cortes clásicos hasta siluetas más vanguardistas. En cuanto a la protección exterior, los tapados y las camperas presentan una diversidad de estilos que aseguran un abrigo óptimo sin descuidar el sentido estético. Por último, la vigencia del denim y los pantalones de confección tradicional garantiza una gran versatilidad, lo cual facilita combinaciones que oscilan libremente entre lo relajado y lo formal.

Las cuatro tendencias de invierno 2026

Estampado a cuadros:

Los cuadros retoman su lugar de privilegio en conjuntos completos y abrigos de escala importante. Esta apuesta por patrones clásicos, pero en formatos audaces, garantiza una presencia fuerte y renovada.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno Vogue

Preppy renovado:

La estética colegial se reinventa bajo un concepto que une la estructura con la relajación. A través de prendas prolijas pero cómodas, este estilo se presenta como la opción ideal para un entorno urbano y elegante.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno Vogue

Loungewear chic:

La ropa de descanso sale a la calle mediante conjuntos de punto y géneros suaves. Al combinarse con capas más formales, la comodidad y el lujo conviven de forma natural en el ritmo de la ciudad.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno Vogue

Cuero marrón como básico:

Las tonalidades moca y caoba lideran la elección en faldas y blazers, desplazando al color negro. Este cambio cromático aporta una calidez distintiva al armario invernal, estableciéndose como el tono indispensable de la temporada.

Moda 2026: las cuatro tendencias que marcarán la temporada de invierno Vogue
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
1

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La radicalización del peronismo jaldista
2

La radicalización del peronismo jaldista

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
3

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”
4

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia
5

Cano advierte sobre la infiltración narco en las estructura políticas de la provincia

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
2

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La radicalización del peronismo jaldista
5

La radicalización del peronismo jaldista

Más Noticias
Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Prestámos para jubilados y pensionados: cuál es el interés y el monto de las cuotas si solicitás $10.000.000

Este es el pueblito más helado de la Argentina: las temperaturas superan a la Antártida

Este es el pueblito más helado de la Argentina: las temperaturas superan a la Antártida

Alertan por la llegada de El Niño: calor atípico y lluvias intensas podrían afectar a Argentina

Alertan por la llegada de El Niño: calor atípico y lluvias intensas podrían afectar a Argentina

Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen

Video clave en el caso Agostina Vega: Barrelier y Andreani aparecen juntos en el Ford K tras el crimen

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades en junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes: qué provincias serán afectadas este 10 de junio

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Comentarios