Una actriz de “La familia Ingalls” reveló su infierno durante la serie: maltratos, humillación y adicciones
Karen Grassle, la actriz que interpretó a Caroline Ingalls en la famosa serie, publicó sus memorias y contó los difíciles momentos que atravesó por su adicción al alcohol y los conflictos que mantuvo con Michael Landon durante las grabaciones.
Resumen para apurados
- La actriz Karen Grassle reveló en sus memorias su lucha contra el alcoholismo y los maltratos de Michael Landon durante la filmación de la serie "La familia Ingalls".
- Tras heredar el alcoholismo de su padre, Grassle enfrentó crisis en el set. Además, su relación con Landon se deterioró luego de exigir un aumento salarial por el éxito.
- Esta revelación muestra el lado oscuro de un éxito televisivo y resalta la superación de Grassle, quien logró sanar y reconciliarse con Landon antes de que este falleciera.
Durante años, millones de espectadores vieron en "La familia Ingalls" una historia marcada por los valores familiares, la solidaridad y la superación de las adversidades. Sin embargo, detrás de la imagen de armonía que transmitía la serie, algunos de sus protagonistas atravesaban situaciones personales muy difíciles.
Así lo reveló Karen Grassle, la actriz que interpretó a Caroline Ingalls, conocida popularmente como “Ma”, quien decidió compartir detalles inéditos de su vida y de su experiencia durante el rodaje de la emblemática producción televisiva.
Las memorias de Karen Grassle y su lucha contra el alcoholismo
Más de cinco décadas después de comenzar a escribir diarios personales, Karen Grassle publicó parte de esas experiencias en su libro Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House’s Ma.
Según explicó la actriz, la escritura comenzó cuando era adolescente como una herramienta para sobrellevar los problemas derivados del alcoholismo de su padre. Con el paso de los años, esa historia familiar también terminó impactando en su propia vida.
En sus memorias, Grassle relata cómo desarrolló una adicción al alcohol que llegó a poner en riesgo distintos aspectos de su vida personal y profesional. Uno de los episodios que recuerda ocurrió durante una jornada de grabación de La familia Ingalls, cuando compartió una copa de vino con compañeros de trabajo durante un almuerzo.
Mientras el resto del equipo retomó sus actividades con normalidad, ella experimentó una intensa lucha interna que le hizo comprender la gravedad de su situación. La actriz describió ese momento como una experiencia profundamente humillante y difícil de controlar.
Con el tiempo, los problemas se profundizaron y las recaídas se volvieron frecuentes. Finalmente, tras varios intentos fallidos por dejar de beber por sus propios medios y luego de atravesar conflictos personales, decidió buscar ayuda profesional e iniciar un proceso de recuperación.
Poco después, la muerte de su padre por una enfermedad vinculada al alcoholismo reforzó su determinación de mantenerse sobria y continuar con su tratamiento.
Los conflictos con Michael Landon durante la serie
Además de los problemas relacionados con la adicción, Grassle también habló sobre las tensiones que mantuvo con Michael Landon, quien interpretaba a Charles Ingalls y además tenía un rol clave detrás de cámaras como director y productor.
Según contó, la relación comenzó de manera cordial y durante los primeros años existió una buena convivencia laboral. Sin embargo, la situación cambió cuando la serie alcanzó un enorme éxito y la actriz inició negociaciones para mejorar sus condiciones contractuales.
De acuerdo con su relato, ese proceso generó conflictos que terminaron afectando el vínculo entre ambos. Grassle aseguró que, tras obtener un aumento salarial, comenzó a recibir menos protagonismo en la pantalla y atravesó momentos incómodos durante las grabaciones.
Entre los episodios que recordó se encuentran situaciones que la hicieron sentir expuesta y avergonzada frente al equipo de trabajo, especialmente durante algunas escenas compartidas con Landon.
Un proceso de sanación y reconciliación
A pesar de las diferencias que existieron entre ambos durante una etapa de la serie, Karen Grassle aseguró que con el paso de los años logró reconstruir la relación con Michael Landon.
La actriz explicó que parte de su proceso de recuperación personal incluyó dejar atrás viejos resentimientos y hacer las paces con quienes habían formado parte de momentos difíciles de su vida.
Según recordó, mantuvieron una relación cordial hasta la muerte de Landon en 1991, cerrando así un capítulo complejo de una historia que durante décadas permaneció lejos del conocimiento del público.
Las revelaciones de Grassle muestran una cara poco conocida de una de las series más recordadas de la televisión y reflejan las dificultades personales que pueden esconderse detrás de los grandes éxitos de la pantalla.