Netflix confirmó segunda temporada de “La familia Ingalls” y así será su estética

Fecha de estreno confirmada para “La familia Ingalls” de Netflix

Falta muy poco para que el público mundial pueda reencontrarse con esta producción soñada. El reboot llegará a las pantallas chicas el próximo 9 de julio con ocho episodios armados por cinco directores diferentes. El capítulo 1 estará a cargo de Sarah Adina Smith; el segundo y tercero, a cargo de Julie Anne Robinson; el cuarto y quinto, a cargo de Kat Candler; el sexto, a cargo de Erica Tremblay; y el séptimo y octavo, a cargo de Sydney Freeland.