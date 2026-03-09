Secciones
Netflix confirmó segunda temporada de “La familia Ingalls” y así será su estética

La clásica serie de la familia rural en los años 70 regresa con una propuesta original y una nueva lectura de los libros originales.

Entre 1974 y 1983, la serie “La familia Ingalls” conquistó al público estadounidense y poco a poco se transformó en un éxito mundial. A día de hoy, la serie sigue capturando adeptos. Tal vez por eso Netflix vio un gran potencial en un nuevo lanzamiento, con nuevo cast y con una versión distinta de los libros originales de la biografía de la propia Laura Ingalls Wilder.

La plataforma de streaming anunció hace un tiempo la realización del reboot. Lo que acaba de confirmarse es la fecha de estreno de la novedosa producción y la realización de una segunda temporada. Además, “La familia Ingalls” 2026 ya tiene confirmado su cast y se filtró una primera imagen que dejó ver el estilo del drama familiar y western histórico.

Fecha de estreno confirmada para “La familia Ingalls” de Netflix

Falta muy poco para que el público mundial pueda reencontrarse con esta producción soñada. El reboot llegará a las pantallas chicas el próximo 9 de julio con ocho episodios armados por cinco directores diferentes. El capítulo 1 estará a cargo de Sarah Adina Smith; el segundo y tercero, a cargo de Julie Anne Robinson; el cuarto y quinto, a cargo de Kat Candler; el sexto, a cargo de Erica Tremblay; y el séptimo y octavo, a cargo de Sydney Freeland.

La serie empezó a producirse con la aprobación de la descendencia de la serie original. Entre su equipo de productores se encuentra el hijo de Ed Friendly, Trip Friendly. El padre fue el productor de la versión original. Además, fue Jinny Howe, responsable de contenido de Netflix en Estados Unidos, quien comentó con gran entusiasmo la confirmación de la grabación de la segunda temporada.

Quiénes interpretarán a “La familia Ingalls” de Netflix

En la primera imagen que se filtró se ve una escena clásica y muy propia de la serie original: las hermanas Ingalls corren detrás de la carreta que lleva Charles, su padre. Luke Bracey será el encargado de dar vida al líder de la familia. La madre, Caroline Ingalls, será interpretada por Crosby Fitzgerald.

Mary Ingalls, la hermana mayor, estará a cargo de Skywalker Hughes. La narradora de la historia, Laura Ingalls, será interpretada por Alice Halsey, una actriz estadounidense de 12 años que interpretó a Rachel Black en “Days of our lives”.

