Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo

La fecha de lanzamiento se rumorea será el 1 de julio y es casi una certeza porque Lego quiere aprovechar el timing del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Está previsto que la construcción principal de la basílica termine este año (aunque los detalles decorativos sigan un poco más) y la finalización total, con la decoración y los accesos, será en 2034. La complejidad del reto que encararon los daneses se marca principalmente en la repetición de elementos en las torres y la geometría hiperboloide característica del arquitecto catalán.