Lo que en Barcelona llevan esperando más de 100 años, puede estar en salón de casa en poco tiempo
La Sagrada Familia, la Iglesia que se construye desde el año 1882, estará plenamente terminada en 2034. El 1 de julio habrá inauguración parcial, pero en Tucumán y todo el mundo se terminaría mucho antes. Descubrí porqué.
La Sagrada Familia es mucho más que una iglesia: es el símbolo indiscutible de la ciudad de Barcelona y la obra maestra de Antoni Gaudí, considerado un genio español y de la arquitectura catalana.
Su reputación marcó el modernismo de la construcción y es por eso que otro titán ve que puede unirse sin temor alguno a la historia de legado de leyenda del español. Quizás no forme parte de las enciclopedias como Gaudí, pero si es relevante lo que hará, tanto que le permitirá al mundo tener una réplica del monumento religioso antes de que esté finalizado en 2034. Inclusive previo a la apertura parcial programada para el 1 de julio de este año.
Lego, la marca danesa fundada en 1932 para hacer juguetes, luego creó el sistema de juego por ladrillos allá en 1949. De ahí en más generó un mercado único, con millones de seguidores y la generación de fábricas similares.
Es el líder y el único de animarse a hacer réplicas de momentos históricos, personas relevantes y objetos que reproduce insertando los bloques plásticos que diseña. Lo que está a punto de develar y así entrar -una vez más- ambiciosamente en el mundo de las críticas y opiniones más estrictas, es único y, probablemente, inigualable.
Es que el diseño incluye la Basílica completa, tal como se espera que luzca al finalizar las obras este mismo año, incluyendo la Torre de Jesucristo con su cruz de 17 metros (a escala Lego). Además, se espera que el set sea modular, permitiendo ver el interior del bosque de columnas y las bóvedas hiperboloides que diseñó Gaudí.
Semejante despliegue de piezas ya va alertando a los coleccionistas que deberán pensar en un espacio de más de un metro de ancho y una altura de 80 centímetros. La cantidad de bloques que deberán unir serán 12.000.
Para que tener una idea de lo importante del nuevo set de la marca: superaría en piezas al Mapa del Mundo (11.695) y a la Torre Eiffel (10.001), convirtiéndose en el sistema con más elementos de LEGO hasta la fecha. Su precio rondaría los U$S599.99 (unos 600€ aproximadamente).
La fecha de lanzamiento se rumorea será el 1 de julio y es casi una certeza porque Lego quiere aprovechar el timing del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. Está previsto que la construcción principal de la basílica termine este año (aunque los detalles decorativos sigan un poco más) y la finalización total, con la decoración y los accesos, será en 2034. La complejidad del reto que encararon los daneses se marca principalmente en la repetición de elementos en las torres y la geometría hiperboloide característica del arquitecto catalán.
Si bien las filtraciones vienen de los sitios especializados, Lego todavía no ha hecho el anuncio oficial en su web que suele ocurrir unos meses antes del lanzamiento.
El curioso detalle
Con el sistema de juego de bloques para armar la Sagrada Familia se dará la particularidad de que lo que llevó 144 años, se podría hacer en pocas semanas. La iglesia más alta del mundo, reputación que tiene desde febrero de 2026 tras colocarse la cruz en la torre central (la de Jesucristo), alcanzó los 172,5 metros y superó a la catedral de Ulm en Alemania.
La obra lleva tantos años porque Gaudí usaba formas de la naturaleza (hiperboloides y paraboloides) que eran dificilísimas de construir con la tecnología del siglo XIX. La complejidad se elevó durante la Guerra Civil, ya que se quemaron los planos y maquetas originales del arquitecto, lo que obligó a los profesionales siguientes a descifrar su visión como si fuera un rompecabezas, teniendo que “meterse” en la mente de Gaudí, que curiosamente está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, de alguna manera vigilando su gran obra.