La Sagrada Familia alcanzó los 162 metros y se convirtió en la iglesia más alta del mundo

La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882, pero Gaudí nunca esperó que fuese completada durante su vida. Sólo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando él murió. Los trabajos se han acelerado en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional. El dinero de las cuotas de entrada se utiliza para financiar la construcción en curso. El año pasado, 4,9 millones de personas pagaron para visitarla.