La Sagrada Familia alcanzó los 162 metros y se convirtió en la iglesia más alta del mundo

Un hito arquitectónico transformó a la Sagrada Familia de Barcelona en la nueva iglesia más alta del mundo. Este jueves por la mañana, una grúa colocó la primera parte de la "Torre de Jesucristo", su torre central y elevó la obra de Gaudí a 162,91 metros sobre la ciudad. Con esta altura, la basílica española supera el título que por décadas ostentó su contraparte alemana, la Ulmer Münster, una iglesia luterana gótica con una aguja de 161,53 metros erigida entre 1543 y 1890.
Pese a que la Sagrada Familia no reclama el récord de manera oficial, los datos confirman que ahora es poco más de un metro más alta que la construcción del sur de Alemania. Este crecimiento es solo el inicio, ya que la torre central continuará alzándose en los próximos meses hasta alcanzar su altura final de 172 metros.
La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882, pero Gaudí nunca esperó que fuese completada durante su vida. Sólo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando él murió. Los trabajos se han acelerado en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional. El dinero de las cuotas de entrada se utiliza para financiar la construcción en curso. El año pasado, 4,9 millones de personas pagaron para visitarla.
¿Cómo segurán las obras en la Sagrada Familia durante 2026?
La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona espera tener lista su torre más alta para la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, evento que se realizará en junio de 2026. La finalización de la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí, está prevista para los primeros meses de 2026, cuando acabará de montarse la enorme cruz que la coronará a 172,5 metros de altura.
Con estas obras, la torre central solo quedará por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuic, que seguirá dominando el cielo de Barcelona. Esta eucaristía será uno de los momentos cumbre de los actos que se extenderán por varios meses, según indicó la junta, que financia la construcción del templo con donativos privados y principalmente con las entradas de los turistas.