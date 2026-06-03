El truco del laurel: por qué cada vez más personas hierven sus hojas una vez por semana

Resumen para apurados
- Cada vez más personas hierven hojas de laurel una vez por semana en sus hogares para eliminar malos olores y aromatizar ambientes de forma natural, evitando químicos industriales.
- El método consiste en hervir de 5 a 10 hojas en un litro de agua durante 15 minutos para esparcir el vapor. Además, las hojas secas sirven como repelente de insectos en alacenas.
- Esta tendencia consolida al laurel como un recurso ecológico y de bajo costo para el mantenimiento del hogar, respondiendo a la creciente demanda de soluciones sustentables.
Las hojas de laurel dejaron de ser un simple ingrediente culinario para consolidarse como un recurso clave en las tareas de mantenimiento del hogar. Actualmente, un número creciente de personas opta por preparar una infusión con este elemento una vez a la semana, transformando la atmósfera de las habitaciones de forma natural y prescindiendo de los aromatizantes químicos o aerosoles comerciales.
Este procedimiento casero resulta sumamente eficaz para impregnar los espacios con una fragancia intensa y limpia, lo que facilita la eliminación por completo de las emanaciones originadas por la cocción de alimentos, la concentración de humedad o la falta de ventilación en los ambientes.
- Colocá un litro de agua en una olla pequeña.
- Sumá entre 5 y 10 hojas de laurel.
- Llevá a hervor y dejá que hierva durante 10 a 15 minutos.
- Apagá el fuego y permití que el vapor se expanda por los ambientes.
Asimismo, constituye una opción sustentable y de bajo costo para quienes prefieren evitar los artículos industriales, logrando una frescura habitacional duradera mediante pasos simples. La versatilidad del laurel permite aprovechar sus cualidades a través de variadas modalidades prácticas:
- Protección y perfume en textiles: La disposición de hojas secas en el interior de guardarropas y cajoneras aporta una fragancia agradable a las prendas de vestir.
- Ornamentación aromática: Su incorporación en cuencos decorativos, combinada con otras especies botánicas deshidratadas, funciona como un sahumerio estático.
- Aromatización personalizada: Su inclusión en preparaciones caseras líquidas sirve para esparcir una fragancia uniforme por las distintas habitaciones.
- Preservación de alacenas: El almacenamiento de algunas unidades en los estantes de la despensa actúa como un repelente natural, manteniendo los alimentos a resguardo de ciertos insectos.