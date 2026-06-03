El truco del laurel: por qué cada vez más personas hierven sus hojas una vez por semana

Las hojas de laurel dejaron de ser un simple ingrediente culinario para consolidarse como un recurso clave en las tareas de mantenimiento del hogar. Actualmente, un número creciente de personas opta por preparar una infusión con este elemento una vez a la semana, transformando la atmósfera de las habitaciones de forma natural y prescindiendo de los aromatizantes químicos o aerosoles comerciales.