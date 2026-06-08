Wabi-sabi o Japandi: claves para elegir los estilos que llevan la paz a tu living

En el diseño de interiores actual, los estilos wabi-sabi y japandi destacan como opciones preferidas para quienes buscan transformar la sala de estar en un refugio de serenidad y bienestar. Aunque ambas corrientes comparten el propósito fundamental de generar ambientes tranquilos y equilibrados, presentan diferencias claras en cuanto a su filosofía y estética visual, de acuerdo con el análisis de AD Latinoamérica. El wabi-sabi arraiga directamente en la filosofía japonesa y el budismo zen, enfocando su mirada en la autenticidad, la imperfección y el aprecio por los elementos naturales y antiguos que exhiben el paso del tiempo.