Wabi-sabi o Japandi: claves para elegir los estilos que llevan la paz a tu living
A pesar de que ambas corrientes persiguen el bienestar, una exalta el valor del desgaste y las texturas con pasado, mientras la otra se inclina por la pulcritud de las líneas definidas y los espacios libres de saturación.
Resumen para apurados
- Expertos de AD Latinoamérica proponen los estilos wabi-sabi y japandi para transformar salas de estar actuales en refugios de bienestar y paz.
- Mientras el wabi-sabi exalta la imperfección y la historia de los materiales, el japandi fusiona el minimalismo japonés con la calidez y funcionalidad escandinava.
- Diseñadores sugieren fusionar ambas corrientes para evitar rigideces, impulsando una tendencia decorativa más flexible, personalizada y centrada en el consumo responsable.
En el diseño de interiores actual, los estilos wabi-sabi y japandi destacan como opciones preferidas para quienes buscan transformar la sala de estar en un refugio de serenidad y bienestar. Aunque ambas corrientes comparten el propósito fundamental de generar ambientes tranquilos y equilibrados, presentan diferencias claras en cuanto a su filosofía y estética visual, de acuerdo con el análisis de AD Latinoamérica. El wabi-sabi arraiga directamente en la filosofía japonesa y el budismo zen, enfocando su mirada en la autenticidad, la imperfección y el aprecio por los elementos naturales y antiguos que exhiben el paso del tiempo.
Por su parte, el japandi nace de una hibridación cultural que fusiona la sabiduría minimalista japonesa con el concepto de bienestar y calidez escandinavo. Esta combinación prioriza la sencillez estructural, las líneas limpias, la funcionalidad y una profunda conexión con los materiales de la naturaleza. De este modo, mientras que una opción celebra la belleza cruda y rústica de lo imperfecto, la otra se inclina hacia una armonía más pulida y ordenada, ofreciendo dos caminos estéticos distintos pero igualmente comprometidos con la calma en el hogar.
Claves del estilo wabi-sabi
Características del estilo Wabi-Sabi en la sala de estar
- Materiales y texturas: Utiliza elementos envejecidos con historia como la madera y la piedra, acompañados de cerámica artesanal y textiles naturales como el lino y el algodón.
- Formas y colores: Predominan las formas orgánicas y una paleta de colores terrosos (arena, beige, arcilla, gris o café) que refuerzan la conexión con la naturaleza y el paso del tiempo.
- Mobiliario auténtico: Los muebles exhiben acabados imperfectos, donde cada pieza narra una historia personal para fomentar una atmósfera introspectiva.
- Calma genuina: Genera espacios acogedores libres de la presión por alcanzar la perfección estética.
- Consumo responsable: Favorece la valoración de materiales duraderos y objetos con historia, lo que ayuda a reducir el consumismo.
- Aceptación del paso del tiempo: Inspira a ver el desgaste natural de las cosas como un signo de vida y autenticidad.
- Riesgo de malinterpretación: Existe una línea delgada entre la imperfección intencionada y la apariencia de descuido o falta de mantenimiento.
- Costo elevado: Conseguir materiales auténticos, nobles y duraderos para lograr una coherencia estética real puede requerir una inversión económica alta.
- Esencia y diseño: Introduce funcionalidad y un minimalismo acogedor mediante el uso de líneas definidas, espacios despejados y muebles de maderas claras (como el roble o el fresno).
- Paleta de colores: Se compone de tonos neutros como el beige, blanco, negro y gris.
- Decoración estratégica: Los objetos decorativos se reducen al mínimo para favorecer el orden, la claridad visual, la luz y una sensación de mayor amplitud.
- Estética funcional: Logra un equilibrio perfecto entre belleza y practicidad, donde cada elemento cumple un propósito determinado.
- Versatilidad y atemporalidad: Se adapta fácilmente tanto a casas como a departamentos, resistiendo el paso de las modas gracias a su sencillez.
- Riesgo de frialdad: Un minimalismo extremo puede transformar el espacio en un lugar frío si no se incorporan texturas y accesorios cálidos.
- Costos y limitaciones: La selección minuciosa de materiales de alta calidad puede elevar el presupuesto, además de dificultar la personalización o la inclusión de objetos con valor sentimental.
- Wabi-Sabi: Es ideal para quienes aprecian la artesanía, la imperfección, el paso del tiempo y las formas orgánicas con historia.
- Japandi: Es la opción indicada para quienes priorizan el orden, la limpieza visual, el diseño contemporáneo y la funcionalidad.
- Recomendación: Los especialistas sugieren experimentar y fusionar elementos de ambas corrientes según la autenticidad y el bienestar personal, evitando la rigidez decorativa.