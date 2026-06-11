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Día Mundial del Cáncer de Próstata: cuáles son las señales de alerta que no debes ignorar

Afecta principalmente a mayores de 50 años o a quienes tienen antecedentes familiares. Conocer las señales de alerta y evitar hábitos nocivos resultan claves para reducir el impacto de esta afección.

Día Mundial del Cáncer de Próstata: cuáles son las señales de alerta que no debes ignorar
Foto: Clínica San Pablo
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Por el Día de la lucha contra el Cáncer de Próstata, Salud lanzó en Argentina una campaña para concientizar sobre esta enfermedad, la quinta causa de muerte por cáncer en el país.
  • Afecta a mayores de 50 años o con antecedentes. Se manifiesta con dificultad para orinar y se detecta mediante chequeos preventivos como el examen físico y el análisis de PSA.
  • La prevención y los chequeos regulares buscan disminuir el impacto de esta enfermedad, facilitando un diagnóstico temprano que aumente la tasa de supervivencia de los pacientes.
Resumen generado con IA

En Argentina el cáncer de próstata es el cuarto más frecuente entre los hombres, después del de mama, colon y pulmón. Se estima que 44 por cada 100.000 hombres lo padecerán y se constituye como la quinta causa de muerte por cáncer en Argentina. El Día Mundial contra el Cáncer de Próstata se estableció como una fecha conmemorativa para generar conciencia sobre la importancia de prevenirlo.

Los signos del cáncer biliar que no debes ignorar: síntomas y prevención

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El cáncer de próstata es una proliferación de células que empieza en la próstata, una glándula pequeña que sólo tienen los hombres, ubicada debajo de la vejiga, que ayuda a producir la parte líquida del semen. A menudo, el cáncer de próstata se presenta de forma silenciosa y avanza de forma lenta.

Este año, bajo el lema “Siempre es mejor saber”, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia lanzó una campaña de concientización para sensibilizar sobre la importancia de hacer chequeos periódicos.

Factores de riesgo del cáncer de próstata

Aunque se desconocen las causas que originan el cáncer de próstata, existen factores de riesgo que favorecen su desarrollo. Entre ellos están la edad y los antecedentes familiares.

Edad. Ese el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es poco frecuente en varones menores de 40 años y las probabilidades aumentan considerablemente con la edad.

Antecedentes familiares. El riesgo es mayor para las personas con padres o hermanos que hayan padecido la enfermedad.

Para prevenir el cáncer de próstata, se debe evitar el alcohol y el tabaco, hacer ejercicio de forma regular, cuidar la alimentación y hacer chequeos médicos con frecuencia.

Síntomas del cáncer de próstata

Algunos de los síntomas que pueden aparecer junto al cáncer de próstata son:

  • Dificultad, esfuerzo o dolor al orinar
  • Problemas para controlar la orina
  • Aumento en la frecuencia urinaria
  • Pérdidas nocturnas de orina
  • Pérdida de peso
  • Disfunción eréctil
  • Presencia de sangre en la orina y el semen

El primer paso es un examen que realiza el urólogo, el tacto rectal, que no es doloroso y busca palpar la próstata para identificar un posible tumor.

Dependiendo del resultado, el segundo paso es realizar un examen específico de sangre conocido como PSA.

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