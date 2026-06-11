Día Mundial del Cáncer de Próstata: cuáles son las señales de alerta que no debes ignorar

En Argentina el cáncer de próstata es el cuarto más frecuente entre los hombres, después del de mama, colon y pulmón. Se estima que 44 por cada 100.000 hombres lo padecerán y se constituye como la quinta causa de muerte por cáncer en Argentina. El Día Mundial contra el Cáncer de Próstata se estableció como una fecha conmemorativa para generar conciencia sobre la importancia de prevenirlo.