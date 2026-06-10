Los signos del cáncer biliar que no debes ignorar: síntomas y prevención

Resumen para apurados
- La comunidad médica advierte hoy globalmente sobre el cáncer de vías biliares, un tumor agresivo causado por la mutación celular del conducto biliar que exige detección temprana.
- Esta patología se origina por cambios en el ADN celular y se manifiesta con ictericia, dolor abdominal y fatiga, vinculándose a factores como el tabaquismo o males hepáticos.
- La prevención mediante hábitos saludables y la consulta médica ante síntomas iniciales son claves para reducir el impacto y mejorar la tasa de supervivencia de este cáncer.
Entre los diferentes tipos de cáncer que pueden afectar a las personas está el de vías biliares o colangiocarcinoma, que consiste en que las células que conforman los conductos biliares, por donde circula la bilis del líquido digestivo, se vuelven malignas.
El cáncer de las vías biliares puede afectar a tres niveles dentro del hígado (colangiocarcinoma intrahepático), a nivel de las arterias y venas del hígado (colangiocarcinoma perihiliar) o a nivel de la desembocadura del conducto biliar en el páncreas (colangiocarcinoma distal o pancreático).
La enfermedad aparece cuando se producen cambios en el ADN de las células de los conductos biliares. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer.
Los cambios les indican a las células que se multipliquen sin control y formen una masa de células (tumor) que puede invadir y destruir el tejido corporal sano. No está claro cuál es la causa de los cambios que desencadenan el colangiocarcinoma.
Cáncer de vías biliares: ¿cuáles son sus síntomas?
Según detalla el portal Mayo Clinic, entre los signos y síntomas del colangiocarcinoma se incluyen los siguientes:
- Color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos (ictericia)
- Picazón intensa en la piel
- Heces de color blanco
- Fatiga
- Dolor abdominal en el lado derecho, justo debajo de las costillas
- Pérdida de peso de forma no intencional
- Fiebre
- Sudores nocturnos
- Orina oscura
Factores de riesgo del cáncer de vías biliares
Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer colangiocarcinoma, se encuentran los siguientes:
Colangitis esclerosante primaria. Esta enfermedad provoca el endurecimiento y la cicatrización de los conductos biliares.
- Enfermedad hepática crónica. Las cicatrices en el hígado causadas por antecedentes de enfermedad hepática crónica aumentan el riesgo de colangiocarcinoma.
- Problemas de los conductos biliares presentes al nacer. Las personas que nacen con un quiste coledociano, que provoca la dilatación e irregularidad de los conductos biliares, tienen un mayor riesgo de padecer colangiocarcinoma.
- Un parásito del hígado. En algunas zonas del sudeste asiático, el colangiocarcinoma se asocia a la infección por la duela hepática, que puede producirse por el consumo de pescado crudo o poco cocinado.
- Edad avanzada. El colangiocarcinoma es más frecuente en adultos mayores de 50 años.
- Hábito de fumar. El hábito de fumar está asociado con un mayor riesgo de padecer colangiocarcinoma.
- Diabetes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 o 2 pueden tener un mayor riesgo de padecer colangiocarcinoma.
- Ciertas afecciones hereditarias. Algunos cambios en el ADN que se transmiten de padres a hijos provocan afecciones que aumentan el riesgo de colangiocarcinoma. Algunos ejemplos de estas enfermedades son la fibrosis quística y el síndrome de Lynch.
Cáncer de vías biliares: ¿qué podemos hacer para prevenirlo?
Para reducir el riesgo de colangiocarcinoma, puedes hacer lo siguiente:
Dejar el hábito de fumar. El hábito de fumar está asociado a un mayor el riesgo de colangiocarcinoma. Si fumas, deja de hacerlo. Si has tratado de dejar de fumar antes y no has tenido éxito, habla con el médico acerca de las estrategias para poder dejar de fumar.
Reducir el riesgo de contraer una enfermedad hepática. La enfermedad hepática crónica está asociada con un mayor riesgo de colangiocarcinoma. Algunas causas de las enfermedades hepáticas no pueden prevenirse, pero otras sí. Haz lo que puedas para cuidar el hígado.
Por ejemplo, para reducir el riesgo de inflamación del hígado (cirrosis), bebe alcohol con moderación, si es que decides hacerlo. Para los adultos sanos, beber con moderación significa una bebida al día para las mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres. Mantén un peso saludable. Cuando trabajes con sustancias químicas, sigue las instrucciones de seguridad.