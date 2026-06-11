Mató a sus hijos mientras dormían y dijo que lo había hecho para “protegerlos”: la Justicia confirmó la condena

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que Silva atravesaba un severo cuadro depresivo, agravado por antecedentes de violencia de género, dificultades económicas y la carga de afrontar la maternidad sin una red de apoyo. En ese marco, presentó informes psicológicos y psiquiátricos que describían un supuesto caso de “suicidio ampliado”, una condición en la que la acusada habría creído que estaba protegiendo a sus hijos de un futuro que consideraba incierto y adverso.