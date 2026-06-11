Cartas de lectores: Desafío de la humanidad

En su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de 1950, William Faulkner afirmó: “Me niego a admitir el fin del hombre”, asegurando, en un párrafo siguiente, que “este no solo perdurará, sino que prevalecerá gracias a su alma capaz de compasión, sacrificio y resistencia”. El vertiginoso desarrollo de la IA está poniendo a prueba este convencimiento de Faulkner. Al respecto, el Papa León XIV, en su encíclica “Magnifica Humanitas”, nos dice, entre otras cosas: “Cuando la eficiencia se convierte en el valor supremo, los seres humanos corren el riesgo de verse a sí mismos como un proyecto a optimizar, en lugar de como personas llamadas a la relación y la comunión”. Frente a este panorama, ¿seremos capaces de prevalecer? ¿Tenemos todavía esa alma capaz de compasión, sacrificio y resistencia? Por las dudas, no le voy a hacer estas preguntas a la IA.