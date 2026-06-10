La histórica empresa detrás de las agendas Citanova cierra definitivamente tras su quiebra

Resumen para apurados
- Russ SRL, dueña de Citanova, cierra de forma definitiva en Argentina tras avanzar la distribución de fondos de su quiebra judicial por la caída de ventas de agendas.
- La firma sufrió una crisis desde 2019 por la digitalización y la pandemia. Sus activos se subastaron por $41,3 millones, monto insuficiente para cubrir las deudas laborales.
- El cierre de Citanova tras 80 años marca el fin de un referente de la industria papelera local y evidencia el impacto de la reconversión tecnológica en negocios tradicionales.
La quiebra de Russ SRL, empresa dueña de la tradicional marca Citanova, ingresó en su tramo final luego de que la sindicatura presentara el informe definitivo y el proyecto de distribución de fondos ante la Justicia comercial.
Con este paso, se encamina el cierre definitivo de una compañía fundada en 1946 que durante décadas fue una de las referencias del mercado argentino de agendas, cuadernos y artículos de organización personal.
Qué pasó con Citanova
El Juzgado Comercial N°24 había decretado la quiebra de Russ SRL en mayo de 2025, luego de un proceso de crisis que se arrastraba desde 2019, cuando la firma solicitó el concurso preventivo de acreedores.
Durante el último año, la Justicia avanzó con la liquidación total de los bienes de la empresa, incluyendo:
La marca Citanova.
Maquinaria industrial.
Vehículos y mobiliario.
Stock de agendas, cuadernos e insumos.
Derechos y activos remanentes.
Además, se ordenó la restitución del inmueble de avenida Entre Ríos donde funcionaban la planta y las oficinas.
Una crisis que venía de antes
La empresa ya mostraba señales de deterioro antes de la pandemia. Según datos del expediente concursal:
En 2013 vendía cerca de 800.000 agendas por año.
En 2018 las ventas habían caído a unas 315.500 unidades, un desplome cercano al 60%.
La firma atribuyó la caída a varios factores:
Menor consumo interno.
Ingreso de productos importados.
Devaluación y aumento de costos.
Cambios tecnológicos que redujeron el uso de agendas tradicionales.
A pesar de ello, Citanova todavía mantenía un catálogo de más de 1.500 modelos y una producción anual estimada en 5 millones de unidades.
Del concurso a la quiebra
La pandemia agravó una situación ya delicada. La empresa señaló que la paralización de actividades afectó especialmente a un negocio ligado al funcionamiento de oficinas, empresas y escuelas.
Intentó reconvertirse sumando líneas de carpetas y cuadernos, pero no logró revertir la caída de la actividad. Finalmente, solicitó su propia quiebra, que fue decretada en mayo de 2025.
El cierre implicó también la desvinculación de los 38 trabajadores que permanecían en la planta.
Qué activos se vendieron
En el proceso judicial se inventariaron y subastaron numerosos bienes, entre ellos:
Impresoras industriales y equipos de encuadernación.
Guillotinas, perforadoras y dobladoras.
Más de 49.000 agendas terminadas.
Unas 11.000 agendas sin terminar.
Más de 52.000 anillos para interiores y 180.000 separadores plásticos.
La venta en bloque fue adjudicada a Papiens SRL por aproximadamente $41,3 millones. En esa operación también quedó incluida la marca Citanova.
Los fondos no alcanzan para cubrir las deudas
El informe final de la sindicatura indicó que la liquidación reunió algo más de $46 millones. Sin embargo, tras descontar honorarios, gastos judiciales y costos del proceso, quedaron disponibles alrededor de $27,9 millones para distribuir.
Ese dinero se destinará prioritariamente a créditos laborales, pero las deudas reconocidas por salarios y remuneraciones ascienden a $106,1 millones.
En consecuencia, los trabajadores sólo podrán recuperar cerca del 26% de lo adeudado.
El final de una marca histórica
Con la marca vendida, la maquinaria retirada y el stock liquidado, el expediente de Russ SRL entra en su etapa final.
Para Citanova, una de las marcas más reconocidas de la industria papelera argentina, la quiebra marca el cierre definitivo de una trayectoria empresarial que se extendió durante casi ocho décadas.