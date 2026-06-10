La calificadora de riesgo S&P mejoró la nota de la deuda argentina: ¿qué implica?

La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) elevó la nota de la deudasoberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, manteniendo una perspectiva estable. La decisión llega poco más de un mes después de que Fitch Ratings adoptara una medida similar y refuerza la visión más favorable que comenzaron a mostrar las agencias internacionales sobre la economía argentina.