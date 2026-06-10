La calificadora de riesgo S&P mejoró la nota de la deuda argentina: ¿qué implica?

Resumen para apurados
- La calificadora S&P elevó la nota de la deuda soberana de Argentina de CCC+ a B- esta semana, tras registrarse una menor percepción de riesgo por el plan económico oficial.
- La medida sigue a una suba previa de Fitch y valida la estrategia de Milei y Caputo basada en el equilibrio fiscal, la baja inflación y la normalización del mercado cambiario.
- Aunque la nota sigue en rango especulativo, el ascenso facilitará una reducción gradual del costo de financiamiento para los sectores público y privado en el mediano plazo.
La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) elevó la nota de la deudasoberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, manteniendo una perspectiva estable. La decisión llega poco más de un mes después de que Fitch Ratings adoptara una medida similar y refuerza la visión más favorable que comenzaron a mostrar las agencias internacionales sobre la economía argentina.
Según S&P, la mejora refleja una menor percepción de riesgo sobre la capacidad de pago del país y constituye una nueva señal de respaldo al programa económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La estrategia oficial se apoya en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la normalización del mercado cambiario.
La calificadora confirmó la suba de la nota soberana de largo plazo desde CCC+ hasta B- y mantuvo una perspectiva estable para la Argentina. Tras conocerse la decisión, Caputo celebró la medida y la calificó como una “nueva mejora”.
Qué implica la mejora de la calificación
Si bien la nota continúa dentro del rango especulativo, el ascenso representa un reconocimiento a la mejora de los fundamentos macroeconómicos respecto de los últimos años. Además, podría contribuir a una reducción gradual del costo de financiamiento tanto para el sector público como para el privado.
La nueva calificación deja a la Argentina en línea con la evaluación que actualmente mantiene Fitch Ratings. Por su parte, Moody's conserva una nota de “Caa1” con perspectiva estable.
Las agencias de riesgo analizan distintos factores antes de modificar sus calificaciones soberanas. Entre ellos se encuentran la sostenibilidad fiscal, la capacidad de acceso al financiamiento, la posición externa, la acumulación de reservas y la estabilidad política e institucional.