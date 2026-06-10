Política

Agrimensores de todo el país se reúnen en Tucumán para debatir el futuro de la profesión ante la desregulación

La Federación Argentina de Agrimensura realizará esta semana su reunión anual de gobierno. Analizarán el impacto de las reformas impulsadas por la Nación, la defensa de la colegiación profesional y los desafíos del sector.

EN LA FET. La Federación Argentina de Agrimensura realizará esta semana su reunión anual de gobierno.
EN LA FET. La Federación Argentina de Agrimensura realizará esta semana su reunión anual de gobierno.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • FADA realiza esta semana en Tucumán su Segunda Reunión Anual para debatir el impacto de las políticas de desregulación del Gobierno nacional en la agrimensura.
  • El encuentro en la Federación Económica abordará el control ético de los colegios profesionales, el rol de los jóvenes y la implementación de la Ley Nacional de Catastro.
  • La cita busca consolidar una agenda federal frente a reformas estatales, buscando garantizar la seguridad jurídica territorial y la calidad profesional de la actividad.
Resumen generado con IA

Tucumán será escenario esta semana de un encuentro clave para la Agrimensura argentina. Representantes de colegios y consejos profesionales de todo el país participarán de la Segunda Reunión Anual 2026 de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Agrimensura (FADA), donde se debatirán los principales desafíos que enfrenta la actividad en un contexto marcado por los procesos de desregulación impulsados por el Gobierno nacional.

Las jornadas se desarrollarán este jueves y viernes en la sede de la Federación Económica de Tucumán (San Martín 427) y reunirán a dirigentes y profesionales de distintas provincias para analizar temas vinculados al ejercicio profesional, la formación académica y el desarrollo institucional del sector.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la discusión sobre el futuro de la colegiación profesional y el alcance de las incumbencias de los agrimensores frente a las reformas que promueven una menor regulación estatal en distintas actividades. En ese marco, se pondrá en debate el rol de las entidades profesionales en el control ético y técnico de la actividad y su importancia para garantizar la seguridad jurídica en materia territorial y catastral.

Como parte de la agenda, mañana a las 11 se realizará la disertación “La colegiación profesional de la Agrimensura en la República Argentina”, a cargo del Comité de Incumbencias de la FADA. La exposición abordará la relevancia de los sistemas colegiados para la defensa del interés público y la calidad profesional.

“Estamos muy expectantes por esta reunión presencial, especialmente por la posibilidad de encontrarnos cara a cara con colegas y dirigentes del interior del país. Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias, debatir los desafíos actuales de la profesión y construir consensos sobre temas que hoy son estratégicos para la Agrimensura argentina”, señaló el presidente de la entidad, Jorge Soria.

El encuentro también dará lugar a la participación de representantes de la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura (Conapea y de la Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes (Conaj), quienes expondrán sobre la realidad que atraviesan los estudiantes y los recientes graduados, además de presentar propuestas para fortalecer la formación y la inserción laboral de las nuevas generaciones.

Según informó la secretaria de la FADA, Evangelina Canales Cairo, durante las jornadas también se analizarán los preparativos del próximo Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura (Enea), previsto para este año en Santiago del Estero.

Además, los representantes de las distintas jurisdicciones evaluarán el avance de la implementación de la Ley Nacional de Catastro, las estrategias de capacitación continua, la promoción de la carrera y la planificación de futuras actividades técnicas y académicas.

Desde la Federación señalaron que la reunión buscará consolidar una agenda federal de trabajo y reafirmar la defensa institucional de la Agrimensura en un escenario de profundas transformaciones para las profesiones reguladas en la Argentina.

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