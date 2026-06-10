Agrimensores de todo el país se reúnen en Tucumán para debatir el futuro de la profesión ante la desregulación

Uno de los ejes centrales del encuentro será la discusión sobre el futuro de la colegiación profesional y el alcance de las incumbencias de los agrimensores frente a las reformas que promueven una menor regulación estatal en distintas actividades. En ese marco, se pondrá en debate el rol de las entidades profesionales en el control ético y técnico de la actividad y su importancia para garantizar la seguridad jurídica en materia territorial y catastral.