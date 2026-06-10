“La Independencia no es un hecho local; nos merecemos respetar eso”, declaró Sandra Mendoza

La iniciativa logró avanzar a través de un dictamen unificado tras consensuar con un expediente de similar tenor de la senadora Beatriz Ávila. En el debate de comisión se fundamentó la necesidad de darle un estatus definitivo a este homenaje, el cual actualmente solo se sostiene a través de un decreto presidencial firmado en el año 1991. Al respecto, la senadora tucumana defendió la iniciativa. “Es importante que salga por ley y evitar que cualquier presidente pueda venir y cambiar. Hay mucha historia y nos merecemos respetar eso”, esgrimió Mendoza.