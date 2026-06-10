CÁMARA DE SENADORES

“La Independencia no es un hecho local; nos merecemos respetar eso”, declaró Sandra Mendoza

La senadora celebró que se haya avanzado con un dictamen unificado para declarar por ley a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio.

EN COMISIÓN. Sandra Mendoza impulsa que San Miguel de Tucumán sea Capital Simbólica de la Nación cada 9 de julio.
EN COMISIÓN. Sandra Mendoza impulsa que San Miguel de Tucumán sea Capital Simbólica de la Nación cada 9 de julio.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La senadora Sandra Mendoza impulsó en el Senado el avance de un proyecto para declarar por ley a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica del país cada 9 de julio.
  • El proyecto avanzó por consenso con otra propuesta similar. Su objetivo es otorgar fuerza de ley a este estatus, que hoy depende de un decreto presidencial firmado en 1991.
  • La sanción de la ley garantizará de manera permanente el reconocimiento de Tucumán como epicentro federal, buscando consolidar la unión nacional por encima de las divisiones.
Resumen generado con IA

La senadora Sandra Mendoza celebró que la comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación avanzara en el tratamiento del proyecto de ley que presentó con el fin de declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. “La independencia no es un hecho local, sino que un acto de unión de todas las provincias. Desde el norte se piensa, se construye el país”, dijo.

La iniciativa logró avanzar a través de un dictamen unificado tras consensuar con un expediente de similar tenor de la senadora Beatriz Ávila. En el debate de comisión se fundamentó la necesidad de darle un estatus definitivo a este homenaje, el cual actualmente solo se sostiene a través de un decreto presidencial firmado en el año 1991. Al respecto, la senadora tucumana defendió la iniciativa. “Es importante que salga por ley y evitar que cualquier presidente pueda venir y cambiar. Hay mucha historia y nos merecemos respetar eso”, esgrimió Mendoza.

Los fundamentos del proyecto también subrayan que la histórica Declaración de la Independencia de 1816 significó un acto de enorme trascendencia que cruzó todas las fronteras regionales y políticas de la época. En este sentido, Mendoza reflexionó sobre la visión federal que encarna la propuesta: “La independencia no es un hecho local, sino que un acto de unión de todas las provincias. Desde el norte se piensa, se construye el país”.

Uno de los aspectos más valorados durante la reunión legislativa fue la madurez política para unificar los expedientes y avanzar sin distinciones. Celebrando este acuerdo en la comisión, Mendoza destacó el espíritu de la iniciativa. “Este es un proyecto que no tiene grieta, este es un proyecto que tiene virtudes, valores y sobre todo unión”, declaró.

La futura sanción de esta norma garantizará de manera inalterable que cada 9 de julio la provincia sea reconocida formalmente como el epicentro de la voluntad de todos los pueblos del país, reafirmando el compromiso histórico de luchar por la soberanía, la libertad y la unidad nacional.

Temas Sandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

Avanza el proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital de la Argentina cada 9 de Julio

Lo más popular
Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual
1

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal
2

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”
3

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

La radicalización del peronismo jaldista
4

La radicalización del peronismo jaldista

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial
5

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Ranking notas premium
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
1

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
2

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
4

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La radicalización del peronismo jaldista
5

La radicalización del peronismo jaldista

Más Noticias
En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Nazur bregó por el financiamiento de Nación: el deterioro de las rutas nacionales es exponencial

Nazur bregó por el financiamiento de Nación: "el deterioro de las rutas nacionales es exponencial"

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Volvió Messi y volvió la ilusión: Argentina cerró con una goleada su preparación para el Mundial

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Ratifican el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

Yerba Buena: “Sufrimos las consecuencias de la falta de planificación de Toledo”, dijo Javier Jantus

Yerba Buena: “Sufrimos las consecuencias de la falta de planificación de Toledo”, dijo Javier Jantus

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Comentarios