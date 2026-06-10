“La Independencia no es un hecho local; nos merecemos respetar eso”, declaró Sandra Mendoza

Resumen para apurados
- La senadora Sandra Mendoza impulsó en el Senado el avance de un proyecto para declarar por ley a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica del país cada 9 de julio.
- El proyecto avanzó por consenso con otra propuesta similar. Su objetivo es otorgar fuerza de ley a este estatus, que hoy depende de un decreto presidencial firmado en 1991.
- La sanción de la ley garantizará de manera permanente el reconocimiento de Tucumán como epicentro federal, buscando consolidar la unión nacional por encima de las divisiones.
La senadora Sandra Mendoza celebró que la comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación avanzara en el tratamiento del proyecto de ley que presentó con el fin de declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. “La independencia no es un hecho local, sino que un acto de unión de todas las provincias. Desde el norte se piensa, se construye el país”, dijo.
La iniciativa logró avanzar a través de un dictamen unificado tras consensuar con un expediente de similar tenor de la senadora Beatriz Ávila. En el debate de comisión se fundamentó la necesidad de darle un estatus definitivo a este homenaje, el cual actualmente solo se sostiene a través de un decreto presidencial firmado en el año 1991. Al respecto, la senadora tucumana defendió la iniciativa. “Es importante que salga por ley y evitar que cualquier presidente pueda venir y cambiar. Hay mucha historia y nos merecemos respetar eso”, esgrimió Mendoza.
Los fundamentos del proyecto también subrayan que la histórica Declaración de la Independencia de 1816 significó un acto de enorme trascendencia que cruzó todas las fronteras regionales y políticas de la época. En este sentido, Mendoza reflexionó sobre la visión federal que encarna la propuesta: “La independencia no es un hecho local, sino que un acto de unión de todas las provincias. Desde el norte se piensa, se construye el país”.
Uno de los aspectos más valorados durante la reunión legislativa fue la madurez política para unificar los expedientes y avanzar sin distinciones. Celebrando este acuerdo en la comisión, Mendoza destacó el espíritu de la iniciativa. “Este es un proyecto que no tiene grieta, este es un proyecto que tiene virtudes, valores y sobre todo unión”, declaró.
La futura sanción de esta norma garantizará de manera inalterable que cada 9 de julio la provincia sea reconocida formalmente como el epicentro de la voluntad de todos los pueblos del país, reafirmando el compromiso histórico de luchar por la soberanía, la libertad y la unidad nacional.